3 янв 2024



Вокалист EUROPE: «IRON MAIDEN сыграли очень важную роль»



В недавнем интервью для BBC Radio Manchester фронтмен EUROPE Joey Tempest рассказал, что британский рок оказал на него наибольшее влияние с тех пор, как он создал свою первую группу FORCE вместе с другом John'ом Norum'ом в их родном городе Уппландс Вэсбю, Швеция, в 1979 году:



«У нас были альбомы шведских группы, но мы предпочитали слушать английские тексты и английских исполнителей. Я слушал раннее творчество DEEP PURPLE, и мне нравилось, как они смешивали джаз, блюз и всё остальное с хард-роком, и я находил интересное в хард-роке, пришедшем с Британских островов или из Ирландии, — в нём было слышно влияние классики. Так что европейские рок-группы, неся в себе в ДНК классических композиторов, использовали всё это. Даже в песне "The Final Countdown" есть классические элементы. В раннем творчестве EUROPE, очень тяжёлом прогрессивном творчестве, были эти элементы, как и у многих других исполнителей отсюда. Многое пришло из Великобритании.



Мы ходили на DEEP PURPLE во время тура "Perfect Strangers" в 1984-м. Мы часто ходили на THIN LIZZY, RAINBOW, WHITESNAKE. Это были лучшие группы. Для нас это был самый топ. Это было просто невероятно. Поэтому мы пришли на репетицию и решили: "Мы хотим быть как они, мы хотим гастролировать как они".



Когда QUEEN начали набирать обороты... Сложно возвращаться так далеко назад, но я должен сказать, что IRON MAIDEN, даже если наша музыка немного отличается, сыграли очень важную роль, потому что мы говорим о начале 1980-х, и они были на подъёме. DEF LEPPARD тогда тоже появились, но IRON MAIDEN были на слуху, и мы слушали эти альбомы, хотя наша музыка звучала не совсем так же, но нам нравилась их инструментальная сторона. У них были настрой, мелодии, они пробовали себя в разных направлениях, и нам это тоже нравилось».







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