Вокалист EUROPE: «IRON MAIDEN сыграли очень важную роль»
В недавнем интервью для BBC Radio Manchester фронтмен EUROPE Joey Tempest рассказал, что британский рок оказал на него наибольшее влияние с тех пор, как он создал свою первую группу FORCE вместе с другом John'ом Norum'ом в их родном городе Уппландс Вэсбю, Швеция, в 1979 году:
«У нас были альбомы шведских группы, но мы предпочитали слушать английские тексты и английских исполнителей. Я слушал раннее творчество DEEP PURPLE, и мне нравилось, как они смешивали джаз, блюз и всё остальное с хард-роком, и я находил интересное в хард-роке, пришедшем с Британских островов или из Ирландии, — в нём было слышно влияние классики. Так что европейские рок-группы, неся в себе в ДНК классических композиторов, использовали всё это. Даже в песне "The Final Countdown" есть классические элементы. В раннем творчестве EUROPE, очень тяжёлом прогрессивном творчестве, были эти элементы, как и у многих других исполнителей отсюда. Многое пришло из Великобритании.
Мы ходили на DEEP PURPLE во время тура "Perfect Strangers" в 1984-м. Мы часто ходили на THIN LIZZY, RAINBOW, WHITESNAKE. Это были лучшие группы. Для нас это был самый топ. Это было просто невероятно. Поэтому мы пришли на репетицию и решили: "Мы хотим быть как они, мы хотим гастролировать как они".
Когда QUEEN начали набирать обороты... Сложно возвращаться так далеко назад, но я должен сказать, что IRON MAIDEN, даже если наша музыка немного отличается, сыграли очень важную роль, потому что мы говорим о начале 1980-х, и они были на подъёме. DEF LEPPARD тогда тоже появились, но IRON MAIDEN были на слуху, и мы слушали эти альбомы, хотя наша музыка звучала не совсем так же, но нам нравилась их инструментальная сторона. У них были настрой, мелодии, они пробовали себя в разных направлениях, и нам это тоже нравилось».
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У Europe офигенная музыка на всех альбомах. Просто в данном случае она "не твоя". Что вовсе не означает, что это плохая музыка.
Что совершенно несправедливо, т.к. их альбомы 80-х-'91 битком набиты первоклассным мелодичнейшим хард-роком.
Такие вещи, как "Superstitious", "Rock the Night", "Heart of Stone", "Girl From Lebanon", "Prisoners in Paradise", "Tomorrow", "Homeland", "Coast to Coast", "Cry For You", "Little Bit of Lovin", "Love Chaser", "Cherokee", "More Than Meets The Eye", "Open Your Heart" и др. могли бы стать суперхитами для любой американской группы эпохи 80-х.
Просто "The Final Countdown" стала настолько глобальной, что оттеснила на второй план всё остальное творчество группы.
А сама песня, разумеется, выдающаяся, это один из символов эпохи. Как бы её не хаяли прыщавые мамкины "илитарии".
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