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|||| 3 янв 2024

Вокалист EUROPE: «IRON MAIDEN сыграли очень важную роль»



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В недавнем интервью для BBC Radio Manchester фронтмен EUROPE Joey Tempest рассказал, что британский рок оказал на него наибольшее влияние с тех пор, как он создал свою первую группу FORCE вместе с другом John'ом Norum'ом в их родном городе Уппландс Вэсбю, Швеция, в 1979 году:

«У нас были альбомы шведских группы, но мы предпочитали слушать английские тексты и английских исполнителей. Я слушал раннее творчество DEEP PURPLE, и мне нравилось, как они смешивали джаз, блюз и всё остальное с хард-роком, и я находил интересное в хард-роке, пришедшем с Британских островов или из Ирландии, — в нём было слышно влияние классики. Так что европейские рок-группы, неся в себе в ДНК классических композиторов, использовали всё это. Даже в песне "The Final Countdown" есть классические элементы. В раннем творчестве EUROPE, очень тяжёлом прогрессивном творчестве, были эти элементы, как и у многих других исполнителей отсюда. Многое пришло из Великобритании.

Мы ходили на DEEP PURPLE во время тура "Perfect Strangers" в 1984-м. Мы часто ходили на THIN LIZZY, RAINBOW, WHITESNAKE. Это были лучшие группы. Для нас это был самый топ. Это было просто невероятно. Поэтому мы пришли на репетицию и решили: "Мы хотим быть как они, мы хотим гастролировать как они".

Когда QUEEN начали набирать обороты... Сложно возвращаться так далеко назад, но я должен сказать, что IRON MAIDEN, даже если наша музыка немного отличается, сыграли очень важную роль, потому что мы говорим о начале 1980-х, и они были на подъёме. DEF LEPPARD тогда тоже появились, но IRON MAIDEN были на слуху, и мы слушали эти альбомы, хотя наша музыка звучала не совсем так же, но нам нравилась их инструментальная сторона. У них были настрой, мелодии, они пробовали себя в разных направлениях, и нам это тоже нравилось».




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КомментарииСкрыть/показать 10 )

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3 янв 2024
Corpsegrinder04
Не знаю, кто там какую роль сыграл, но первые два альбома Европы охуительны. 7 doors hotel, Lyin Eyes, Dreamer, Open your heart,Boyazont. А дальше пошли накрашенные губы, хлопающие глазки , we living together итд итп.
Like!2
3 янв 2024
ChatGPT
Corpsegrinder04, но всё равно ничего лучше Final Countdown они не выпустили
Like!2
3 янв 2024
Tom Sawyer
Первый отличный альбом у них вышел в 2006 году. Все, что до - лютая дичь.
  Dislike!7
3 янв 2024
Corpsegrinder04
Tom Sawyer, ты жизни не видел. (С)
  Dislike!1
3 янв 2024
Nord61
Tom Sawyer, знаешь, для множества людей Rush - это лютая дичь, которая в уши не лезет. Потому что это, что называется, "не их" музыка, она им не подходит.
У Europe офигенная музыка на всех альбомах. Просто в данном случае она "не твоя". Что вовсе не означает, что это плохая музыка.
Like!3
3 янв 2024
gravitgroove
Nord61, на счет Rush все дело скорее в голосе, а не в инструментальной части. С Maiden ситуация схожа, но с другой стороны есть Ac/Dc где все противоречиво в этом плане, думаю, все же большинству голос Джонсона катит с инструментальной частью Ac/Dc, заходит такой тип вокала с их музыкой, а вот Rush не идет большинству. Я когда их знакомым включал.... после того как Ли вступает они хохотать начинали и просили выключить. И я примерно понимаю, что он слишком писклявый для них, не привыкли. У меня такое от визгов хэлфорда было, и от дикинсона в некоторых трэках, где он визжит, вроде "Be Quick...". Тут кстати ссылку на нейронку дали с ремиксом на какую-то российскую поп пивицу новую, но с заменой голоса на Хэтфилда, и не смотря на ущербный (до ужаса банальный и стандартный) инструментал люди как один пишут, что такую попсу они бы слушали. Голос решает.
Like!2
3 янв 2024
Gustaff
Я когда впервые услышал Файнал Каунтдаун, то считал, что эта лучшая песня за всю историю музыки, Да и до сих пор считаю, что написать что-то настолько хитовое мало кто сумел.
Like!3
3 янв 2024
Nord61
Gustaff, просто эту песню чересчур "заездили". Настолько, что Европу стали считать группой одного хита.
Что совершенно несправедливо, т.к. их альбомы 80-х-'91 битком набиты первоклассным мелодичнейшим хард-роком.
Такие вещи, как "Superstitious", "Rock the Night", "Heart of Stone", "Girl From Lebanon", "Prisoners in Paradise", "Tomorrow", "Homeland", "Coast to Coast", "Cry For You", "Little Bit of Lovin", "Love Chaser", "Cherokee", "More Than Meets The Eye", "Open Your Heart" и др. могли бы стать суперхитами для любой американской группы эпохи 80-х.
Просто "The Final Countdown" стала настолько глобальной, что оттеснила на второй план всё остальное творчество группы.
А сама песня, разумеется, выдающаяся, это один из символов эпохи. Как бы её не хаяли прыщавые мамкины "илитарии".
Like!3
3 янв 2024
Magyar
Nord61, как по мне, лучше "Seven Doors Hotel" у них ничего нет, и два первых альбома в разы лучше всего, что группа выпустила позже. Но тем не менее, я уважаю "The Final Countdown" , это очень сильная вещь.

Модеры, поправьте наконец функции сайта, а то заебал ваш постоянный разлогин на ровном месте.
Like!1
3 янв 2024
ChatGPT
Magyar, поддерживаю, каждый раз муторно заходить неавторизованным
Like!3

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