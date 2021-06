сегодня



Вокалист EUROPE : «Первый раз Лемми cказал мне: " EUROPE — не рок-группа"»



Вокалист EUROPE Joey Tempest в рамках беседы с Classic Rock поделился воспоминаниями о встречах с именитыми музыкантами.



С Лемми:



«Несколько человек из группы встретились с ним в его втором доме — Rainbow. Он, как всегда, играл в пинбол. Кто-то сказал: "Привет, мы из рок-группы EUROPE". Лемми даже не поднял глаз. Он просто ответил: "EUROPE — это не рок-группа". Такой холодный ответ. Мы были совершенно ошеломлены. Но в итоге отлично посмеялись над этой ситуацией и прекрасно поладили. Через несколько недель мы получили обратную реакцию, когда Kerrang! сделал известную рецензию на один из наших концертов, и там было сказано, что мы были "громче, чем Motorhead"».



С Фредди Меркьюри:



«Боюсь, мы разозлили Фредди. Мы были в Townhouse Studios (в Лондоне), проверяли звучание барабанов Ian'а Haugland'a с продюсером Ron'ом Nevison'ом для альбома "Out Of This World" (1988). Внезапно появилось покрасневшее лицо и объявило: "Вы, должно быть, шутите". Фредди находился в комнате рядом с нами, пытаясь записать какую-то оперную музыку, а мы не закрыли дверь как следует. Он сказал: "Ваши барабаны идут прямо в наш микшерный пульт. Будьте добры, сделайте потише". Очень шикарно, очень красноречиво, но очень раздражённо».



С Jon'ом Bon Jovi:



«У нас с Jon'ом было несколько встреч за эти годы. Первый раз это было на "Top Of The Pops". Песня "The Final Countdown" была № 1, а "Livin' On A Prayer", по-моему, вошла в десятку лучших. Хотя СМИ, вероятно, считают, что между нами есть некоторое соперничество, мы всегда прекрасно ладили. Однажды в Японии мы вместе спели песню "Get Back" группы The Beatles на конкурсе групп в Токио.



У нас много взаимного уважения, и мы выросли, слушая большинство одних и тех же групп, таких как Thin Lizzy. Пресса всегда ставит нас в один ряд. И меня принимали за Jon'a Bon Jovi, но в наши дни это происходит не так часто. А вот раньше это случалось частенько, кто-то кричал на улице: "Эй! Jon Bon Jovi!" Я просто улыбаюсь. Это довольно забавно».







+1 -0



просмотров: 460