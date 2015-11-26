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Europe

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Вокалист EUROPE: «Первый раз Лемми cказал мне: "EUROPE — не рок-группа"»



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Вокалист EUROPE Joey Tempest в рамках беседы с Classic Rock поделился воспоминаниями о встречах с именитыми музыкантами.

С Лемми:

«Несколько человек из группы встретились с ним в его втором доме — Rainbow. Он, как всегда, играл в пинбол. Кто-то сказал: "Привет, мы из рок-группы EUROPE". Лемми даже не поднял глаз. Он просто ответил: "EUROPE — это не рок-группа". Такой холодный ответ. Мы были совершенно ошеломлены. Но в итоге отлично посмеялись над этой ситуацией и прекрасно поладили. Через несколько недель мы получили обратную реакцию, когда Kerrang! сделал известную рецензию на один из наших концертов, и там было сказано, что мы были "громче, чем Motorhead"».

С Фредди Меркьюри:

«Боюсь, мы разозлили Фредди. Мы были в Townhouse Studios (в Лондоне), проверяли звучание барабанов Ian'а Haugland'a с продюсером Ron'ом Nevison'ом для альбома "Out Of This World" (1988). Внезапно появилось покрасневшее лицо и объявило: "Вы, должно быть, шутите". Фредди находился в комнате рядом с нами, пытаясь записать какую-то оперную музыку, а мы не закрыли дверь как следует. Он сказал: "Ваши барабаны идут прямо в наш микшерный пульт. Будьте добры, сделайте потише". Очень шикарно, очень красноречиво, но очень раздражённо».

С Jon'ом Bon Jovi:

«У нас с Jon'ом было несколько встреч за эти годы. Первый раз это было на "Top Of The Pops". Песня "The Final Countdown" была № 1, а "Livin' On A Prayer", по-моему, вошла в десятку лучших. Хотя СМИ, вероятно, считают, что между нами есть некоторое соперничество, мы всегда прекрасно ладили. Однажды в Японии мы вместе спели песню "Get Back" группы The Beatles на конкурсе групп в Токио. 

У нас много взаимного уважения, и мы выросли, слушая большинство одних и тех же групп, таких как Thin Lizzy. Пресса всегда ставит нас в один ряд. И меня принимали за Jon'a Bon Jovi, но в наши дни это происходит не так часто. А вот раньше это случалось частенько, кто-то кричал на улице: "Эй! Jon Bon Jovi!" Я просто улыбаюсь. Это довольно забавно».

EUROPE Frontman JOEY TEMPEST Looks Back On Meeting LEMMY For The First Time -



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