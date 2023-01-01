Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Фронтмен METALLICA — о гитаристе PANTERA: «Мы вдохновляли др... 34
*Барабанщик METALLICA: «У нас хватит идей ещё на 20 альбомов» 27
*Выступление DEE SNIDER'a отменили из-за поддержки сообщения ... 22
*ROBERT TRUJILLO: «METALLICA — это семья» 15
*Гитарист METALLICA: «Я был очень шаловлив!» 14
*Адвокат METALLICA по делу NAPSTER: «Они же воры!» 13
*Видео полного выступления METALLICA 13
*Новое видео MOONLIGHT SORCERY 12
*Вокалист AVENGED SEVENFOLD: «Стоимость нашего тура выросла н... 11
*DEE SNIDER: «Для меня было честью принять приглашение на гей... 10
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Фронтмен METALLICA — о гитаристе PANTERA: «Мы вдохновляли др... 34
*Барабанщик METALLICA: «У нас хватит идей ещё на 20 альбомов» 27
*Выступление DEE SNIDER'a отменили из-за поддержки сообщения ... 22
*ROBERT TRUJILLO: «METALLICA — это семья» 15
*Гитарист METALLICA: «Я был очень шаловлив!» 14
[= ||| все новости группы



*

Europe

*



8 май 2023 : 		 EUROPE планируют запись пары песен

11 янв 2023 : 		 Концертное видео EUROPE

10 ноя 2022 : 		 Гитарист EUROPE — о "The Final Countdown": «Мы что, становимся Дипи Шмот?»

20 окт 2022 : 		 EUROPE планируют оказаться в студии весной

12 окт 2022 : 		 Юбилейный тур, бокс-сет и новый альбом от EUROPE

1 сен 2022 : 		 ERIK GRÖNWALL исполняет EUROPE

19 июл 2022 : 		 EUROPE работают над новым материалом

4 июн 2022 : 		 Клип EUROPE набрал миллиард

16 дек 2021 : 		 Музыканты EUROPE в Skavlan

24 окт 2021 : 		 YOYOKA с группой исполняет EUROPE

13 июл 2021 : 		 Вокалист EUROPE почтил память DIO

26 июн 2021 : 		 Вокалист EUROPE: «Первый раз Лемми cказал мне: "EUROPE — не рок-группа"»

23 ноя 2020 : 		 Карантинное видео от EUROPE

10 ноя 2020 : 		 Карантинное видео от EUROPE

3 ноя 2020 : 		 Карантинное видео от EUROPE

26 окт 2020 : 		 Карантинное видео от EUROPE

18 окт 2020 : 		 Стримы от EUROPE

20 апр 2020 : 		 Акустика от музыкантов EUROPE

6 апр 2020 : 		 EUROPE думают о документальном фильме

4 фев 2020 : 		 KEE MARCELLO: «Я мог бы вернуться в EUROPE, но мне не нравится поздний материал»

26 ноя 2019 : 		 Вокалист EUROPE обвиняет британских консерваторов

19 июн 2019 : 		 EUROPE выступили на свадьбе испанского футболиста и модели

12 апр 2019 : 		 Новое видео EUROPE

10 май 2018 : 		 Новое видео EUROPE

8 мар 2018 : 		 Винил EUROPE выйдет весной

11 фев 2018 : 		 EUROPE взяли Грэммис
Показать далее
| - |

|||| сегодня

EUROPE планируют запись пары песен



zoom
Барабанщик EUROPE Ian Haugland в недавней беседе с Border City Rock Talk ответил на вопрос, начала ли группа студийную работу над новым материалом:

«Нет, [мы] даже не рядом. Я знаю, что другие ребята [пишут материал]. Вообще-то, буквально на днях Joey [Tempest, вокалист EUROPE] прислал мне демо с новой песней, совершенно новой песней, которую он написал. Фантастическая, отличная композиция, она кажется очень многообещающей. Но мы еще не в студии. Потому что первоначальный план состоял в том, чтобы этой весной пойти в студию и начать запись, чтобы выпустить новый альбом в конце этого года. Но мы осознали, что вместо этого нам нужно сосредоточиться на туре, посвященном 40-летию группы, потому что в этом году все будет завязано именно на нем. Так что вместо того, чтобы смешивать и путать эти события, а также путать аудиторию, мы решили, что лучше сосредоточиться на чем-то одном, и это будет наша годовщина.

Мы можем записать одну или, может быть, две новые песни для тура в честь 40-летия осенью. Мы работаем над этим».




Like!+1Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 261

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом