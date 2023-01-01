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EUROPE планируют запись пары песен



Барабанщик EUROPE Ian Haugland в недавней беседе с Border City Rock Talk ответил на вопрос, начала ли группа студийную работу над новым материалом:



«Нет, [мы] даже не рядом. Я знаю, что другие ребята [пишут материал]. Вообще-то, буквально на днях Joey [Tempest, вокалист EUROPE] прислал мне демо с новой песней, совершенно новой песней, которую он написал. Фантастическая, отличная композиция, она кажется очень многообещающей. Но мы еще не в студии. Потому что первоначальный план состоял в том, чтобы этой весной пойти в студию и начать запись, чтобы выпустить новый альбом в конце этого года. Но мы осознали, что вместо этого нам нужно сосредоточиться на туре, посвященном 40-летию группы, потому что в этом году все будет завязано именно на нем. Так что вместо того, чтобы смешивать и путать эти события, а также путать аудиторию, мы решили, что лучше сосредоточиться на чем-то одном, и это будет наша годовщина.



Мы можем записать одну или, может быть, две новые песни для тура в честь 40-летия осенью. Мы работаем над этим».







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