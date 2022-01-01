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*CHARLIE BENANTE и ZAKK WYLDE в PANTERA 2023? 19
*Вокалист IRON MAIDEN: «Ах ты гребаный коксакер!» 18
*DAVID ELLEFSON в DIETH 18
*Гитарист MANOWAR получил срок за педофилию 16
*Гитарист EXODUS — о SLAYER: «У группы было ещё много музыки» 9
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Europe

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19 июл 2022 : 		 EUROPE работают над новым материалом

4 июн 2022 : 		 Клип EUROPE набрал миллиард

16 дек 2021 : 		 Музыканты EUROPE в Skavlan

24 окт 2021 : 		 YOYOKA с группой исполняет EUROPE

13 июл 2021 : 		 Вокалист EUROPE почтил память DIO

26 июн 2021 : 		 Вокалист EUROPE: «Первый раз Лемми cказал мне: "EUROPE — не рок-группа"»

23 ноя 2020 : 		 Карантинное видео от EUROPE

10 ноя 2020 : 		 Карантинное видео от EUROPE

3 ноя 2020 : 		 Карантинное видео от EUROPE

26 окт 2020 : 		 Карантинное видео от EUROPE

18 окт 2020 : 		 Стримы от EUROPE

20 апр 2020 : 		 Акустика от музыкантов EUROPE

6 апр 2020 : 		 EUROPE думают о документальном фильме

4 фев 2020 : 		 KEE MARCELLO: «Я мог бы вернуться в EUROPE, но мне не нравится поздний материал»

26 ноя 2019 : 		 Вокалист EUROPE обвиняет британских консерваторов

19 июн 2019 : 		 EUROPE выступили на свадьбе испанского футболиста и модели

12 апр 2019 : 		 Новое видео EUROPE

10 май 2018 : 		 Новое видео EUROPE

8 мар 2018 : 		 Винил EUROPE выйдет весной

11 фев 2018 : 		 EUROPE взяли Грэммис

10 ноя 2017 : 		 У барабанщика EUROPE умер сын

10 ноя 2017 : 		 Видео с выступления EUROPE

19 окт 2017 : 		 Новая песня EUROPE

13 окт 2017 : 		 Новая песня EUROPE

4 окт 2017 : 		 Новое видео EUROPE

18 сен 2017 : 		 Первый трейлер нового альбома EUROPE
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|||| сегодня

EUROPE работают над новым материалом



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Гитарист EUROPE John Norum в рамках недавней беседы сообщил, что группа работает над новым материалом и может приступить к записи в конце этого года или начале следующего и выпустить новый диск в 2023-м.

JOHN NORUM Says EUROPE Are Writing Songs For 2023 Album Release




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