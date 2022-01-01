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EUROPE работают над новым материалом



Гитарист EUROPE John Norum в рамках недавней беседы сообщил, что группа работает над новым материалом и может приступить к записи в конце этого года или начале следующего и выпустить новый диск в 2023-м.







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