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Europe

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|||| 10 ноя 2022

Гитарист EUROPE — о "The Final Countdown": «Мы что, становимся Дипи Шмот?»



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John Norum в рамках недавней беседы с VWMusic обсудил новый материал, а также первую реакцию на "The Final Countdown". Выдержки из беседы приведены ниже.

Прошло довольно много времени с момента выхода последнего альбома, у вас есть какой-то новый материал?

«Да. Мы обсуждаем возможность записи нового альбома в следующем году, и сейчас все занимаются сочинением материала для нового альбома. Кроме того, мы сейчас работаем над документальным фильмом об истории EUROPE. Его действие начинается в 1982 году и продолжается по сей день. Мы снимаем этот фильм — он длится около двух часов, насколько я знаю, — и он выйдет где-то в 2023 году. Так что, надеюсь, в 2023 году у EUROPE будет документальный фильм и новый альбом».

Что станет основой для этого альбома? Будет ли это возвращение к истокам?

«Я пока не знаю, что получится, но я предложил немного вернуться к истокам. Мы экспериментировали с разными стилями, и я думаю, что вряд ли мы нам стоит пробовать что-то ещё. В том смысле, что мы сделали нечто ню-металлическое, мы сыграли поп-вещи, что-то гранжевое. Мне не нравится разделять всё на категории, но я полагаю, что эксперимент завершён. Я думаю, нам следует вернуться к тому, что мы делали на втором альбоме, "Wings of Tomorrow", или "The Final Countdown", вернуться к более мелодичному хард-року. Это то, что хотелось бы сделать».

Если вспомнить о "The Final Countdown", какова была ваша реакция, когда Joey (Tempest) первоначально представил вам этот трек?

«Когда я впервые услышал демо, оно длилось около шести минут. Мне очень нравился тяжёлый хард-рок и тяжёлые гитары — и до сих пор нравится — и я сказал: "Мы не можем включить эту песню в альбом. Ни за что. Просто послушай клавишное вступление; это слишком попсово. Мы превращаемся в Depeche Mode?" Хотя они мне очень нравятся, я ненавидел их в 80-х, но сейчас они мне очень нравятся [смеётся]. Так что вначале я был настроен не очень позитивно, но когда мы записали песню, нам было очень легко, и все остальные ребята хотели её исполнить, так что я сказал: "Почему бы и нет?" И соло вышло великолепным, я в восторге от того, каким оно получилось. Оно стало классикой, и его очень приятно играть вживую, вы видите, как люди сходят с ума и прыгают под эту песню. Я бы сказал, что сегодня песня "The Final Countdown" нравится мне больше, чем когда мы записывали ее в 80-х!»

EUROPE Guitarist JOHN NORUM Reflects On Hearing




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

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10 ноя 2022
M
Mateas89
Да, соло с этим арпеджио получилось рили оч крутым!
10 ноя 2022
Snowblind
Боюсь, что с этими возвращениями вы превратитесь в DP

просмотров: 789

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