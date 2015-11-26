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Карантинное видео от EUROPE



EUROPE запустили серию видео на своём YouTube-канале и в социальных сетях под названием "Friday Nights With Europe The Band". В рамках этой серии группа исполнила песню "Firebox" из альбома "Bag Of Bones" 2012 года.



















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