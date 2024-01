сегодня



ROY KHAN спел песню KAMELOT



ROY KHAN присоединился на сцене к Eduardo "Edu" Falaschi в рамках выступления 27 января в Tokio Marine Hall, São Paulo, Brazil и исполнил несколько композиций, включая классический трек KAMELOT "Center Of The Universe".











+0 -0



просмотров: 130