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Kamelot

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У KAMELOT есть 25



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В недавнем интервью гитарист KAMELOT Thomas Youngblood ответил на вопрос о том, как обстоят дела с новым материалом:

«У нас есть сейчас на руках порядка двадцати пяти песен, чего никогда с нами не было — никогда. Так что нам нужно убить много милашек ради альбома, что отстойно. Буквально на днях я Zoom'ился с Tommy и Oliver'ом, и мы должны быстрее принимать решение, потому что нам нужно сосредоточиться на 12–13 треках. Так что да, материала больше чем обычно. Есть очень клёвые темы, и я думаю, многое из того, что ждут поклонники, но не обойдётся и без сюрпризов. То, что Tommy сочиняет материал, — небывалая удача, он принёс очень классный материал. Ну и, конечно же, Oliver и я, а также подключился Alex, предложивший классные идеи. Alex очень классный. Так что да — должно быть классно. Мы медленно всё собираем воедино. Пока намечаем, что всё случится в середине следующего года. Надеюсь, что случится. Если нет, то мы хотя бы будем готовы».

KAMELOT Has 25 Songs For Next Studio Album





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