Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Лидер MEGADETH всё-таки не против однополых браков 75
*Господа, а нам — очко! 44
*Обложка и трек-лист нового альбома RAMMSTEIN 38
*Гитарист METALLICA заявил, что у него есть «тонна материала»... 36
*Гитарист CYNIC выпустит трилогию 23
[= ||| все новости группы



*

Kamelot

*



22 апр 2019 : 		 Кавер-версия KAMELOT на арфах

10 апр 2019 : 		 KAMELOT нашли ударника

14 мар 2019 : 		 Видео с текстом от KAMELOT

10 дек 2018 : 		 KAMELOT впервые за пять лет выступили в Австралии

17 сен 2018 : 		 KAMELOT сняли концерт для DVD

6 сен 2018 : 		 Новое видео KAMELOT

4 сен 2018 : 		 ALISSA WHITE-GLUZ и ELIZE RYD выступят с KAMELOT

1 июн 2018 : 		 Новое видео KAMELOT

25 май 2018 : 		 Тизер к новому синглу KAMELOT

7 май 2018 : 		 Гитарист DRAGONFORCE присоединился на сцене к KAMELOT

5 апр 2018 : 		 Рассказ об издании нового альбома KAMELOT

3 апр 2018 : 		 Новая песня бывшего вокалиста KAMELOT

31 мар 2018 : 		 Новое видео KAMELOT

4 мар 2018 : 		 Видео с текстом от KAMELOT

27 фев 2018 : 		 Трейлер нового альбома KAMELOT

6 фев 2018 : 		 KAMELOT сменили барабанщика

1 фев 2018 : 		 Тизер нового альбома KAMELOT

26 янв 2018 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома KAMELOT

26 янв 2018 : 		 KAMELOT снимут концерт для DVD

20 янв 2018 : 		 Новый альбом KAMELOT выйдет весной

15 янв 2018 : 		 Вокалистка BEYOND THE BLACK на новом альбоме KAMELOT

11 янв 2018 : 		 Фрагмент новой песни KAMELOT

23 дек 2017 : 		 Новое видео KAMELOT

14 дек 2017 : 		 KAMELOT завершают работу над альбомом

16 ноя 2017 : 		 Новый альбом KAMELOT выйдет весной следующего года

12 апр 2017 : 		 Вокалист KAMELOT о террористическом акте в Стокгольме
Показать далее
| - |
|||| сегодня

Кавер-версия KAMELOT на арфах



*
zoom
*
* *
Гитарист KAMELOT Thomas Youngblood рассказал фэнам группы о найденной им на YouTube кавер-версии песни "Static", сыгранной на четырёх арфах. Этот трек вошёл в последний на текущий момент альбом коллектива, получивший название "The Shadow Theory".

KAMELOT - Cover Of






Like!+0Dislike!-2


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Orgik


22 апр 2019, 18:11		Хочу близняшек!


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 281

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Kiss Рейтинг@Mail.ru

1997-2019 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом