сегодня



Кавер-версия KAMELOT на арфах



Гитарист KAMELOT Thomas Youngblood рассказал фэнам группы о найденной им на YouTube кавер-версии песни "Static", сыгранной на четырёх арфах. Этот трек вошёл в последний на текущий момент альбом коллектива, получивший название "The Shadow Theory".















+0 -2



( 1 )





просмотров: 281

