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Kamelot

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14 мар 2019 : 		 Видео с текстом от KAMELOT

10 дек 2018 : 		 KAMELOT впервые за пять лет выступили в Австралии

17 сен 2018 : 		 KAMELOT сняли концерт для DVD

6 сен 2018 : 		 Новое видео KAMELOT

4 сен 2018 : 		 ALISSA WHITE-GLUZ и ELIZE RYD выступят с KAMELOT

1 июн 2018 : 		 Новое видео KAMELOT

25 май 2018 : 		 Тизер к новому синглу KAMELOT

7 май 2018 : 		 Гитарист DRAGONFORCE присоединился на сцене к KAMELOT

5 апр 2018 : 		 Рассказ об издании нового альбома KAMELOT

3 апр 2018 : 		 Новая песня бывшего вокалиста KAMELOT

31 мар 2018 : 		 Новое видео KAMELOT

4 мар 2018 : 		 Видео с текстом от KAMELOT

27 фев 2018 : 		 Трейлер нового альбома KAMELOT

6 фев 2018 : 		 KAMELOT сменили барабанщика

1 фев 2018 : 		 Тизер нового альбома KAMELOT

26 янв 2018 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома KAMELOT

26 янв 2018 : 		 KAMELOT снимут концерт для DVD

20 янв 2018 : 		 Новый альбом KAMELOT выйдет весной

15 янв 2018 : 		 Вокалистка BEYOND THE BLACK на новом альбоме KAMELOT

11 янв 2018 : 		 Фрагмент новой песни KAMELOT

23 дек 2017 : 		 Новое видео KAMELOT

14 дек 2017 : 		 KAMELOT завершают работу над альбомом

16 ноя 2017 : 		 Новый альбом KAMELOT выйдет весной следующего года

12 апр 2017 : 		 Вокалист KAMELOT о террористическом акте в Стокгольме

8 мар 2017 : 		 Гитарист KAMELOT о новом материале

9 фев 2017 : 		 ALISSA WHITE-GLUZ и ELIZE RYD выступили с KAMELOT
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Видео с текстом от KAMELOT



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"Vespertine (My Crimson Bride)", новое видео с текстом группы KAMELOT, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Shadow Theory", выпущенного в 2018 году на Napalm Records.



KAMELOT: Lyric Video For




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