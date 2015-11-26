сегодня



Видео с текстом от KAMELOT



"Vespertine (My Crimson Bride)", новое видео с текстом группы KAMELOT, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Shadow Theory", выпущенного в 2018 году на Napalm Records.















+2 -1









просмотров: 379

