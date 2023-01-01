25 авг 2023



ROY KHAN о причинах своего ухода из KAMELOT



По словам Roy'я Khan'a, его решение покинуть группу KAMELOT более десяти лет назад было обусловлено целым рядом причин.



53-летний норвежский певец объявил о своём уходе из KAMELOT в апреле 2011 года, взяв несколько месяцев отпуска, чтобы восстановиться после «перегорания».



После ухода из КАМЕЛОТ Khan, который является верующим христианином, присоединился к церкви в прибрежном городе Мосс, Норвегия.



В новом интервью для "Monsters, Madness And Magic" музыканта, полное имя которого Roy Sætre Khantatat, спросили, что привело к его расставанию с KAMELOT. Он ответил:



«Всё. Слишком много поездок. Слишком много работы. У меня родились первые дети. Я женился и попадал в каждую неприятность, которые только возможны. Персонаж, который я создавал, сильно отличался от того человека, которым я был, и я хотел быть дома. И эти два персонажа всё больше и больше отдалялись друг от друга, и это разрывало меня на части. Когда я был дома, я тоже не полноценно присутствовал. Я возвращался с шестинедельных гастролей, снимал обувь, садился за компьютер и работал над чем-то, и это было неправильно. У меня появились проблемы с психикой. Летом 2010 года был период в течение пять-шесть недель, когда я буквально не спал. Может быть, конечно, спал периодически, но было несколько ночей, когда я не спал вообще. Я бродил по дому и беспокоился обо всём и ни о чём».



На вопрос, стал ли он религиозным после ухода из KAMELOT, Рой ответил:



«Религиозным? Смотря что понимать под религиозностью, как её определять. Но меня всегда занимали важные вопросы, а также духовные вещи. Я имею в виду, что такие вещи всегда меня интересовали. Но со мной происходили очень странные события, связанные с тем, что в 2010 году я был практически на дне. В тот момент я был психически болен, но мы все переживали разные ситуации. Я пережил то, что другие люди пережили вместе со мной, и время для этого было очень неудобным. Что бы это ни было, это определённо заставило меня полностью изменить моё мнение по вопросу о том, есть ли что-то ещё, чего мы не видим, и оно влияет на нас. Я считаю, что так и есть. И мне до сих пор приходится щипать себя за руку и напоминать себе, что то, что произошло, уже произошло. Люди, конечно, скажут, что это совпадение. Кто-то скажет, что мне это просто привиделось. Кто-то не поверит. Но для меня это было очень ясно. И у меня не осталось никаких сомнений. Это не значит, что это полностью изменило мою жизнь. Изменило, конечно, но это не значит, что я вдруг стал совершенно новым человеком. Всё ещё есть такие вещи, с которыми я борюсь. Не бывает так, чтобы из высокомерного, грешного подлеца ты превратился в ангела. Это долгий процесс. Но все эти события определённо постепенно меняют моё отношение к другим людям, к жизни в целом и к тому, что я думаю о том времени, которое мне осталось на этой планете».







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