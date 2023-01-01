Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*OTEP SHAMAYA:«Мы боремся с фашизмом в Америке» 40
*UDO DIRKSCHNEIDER о своём голосе: «У меня никогда не было ни... 40
*А у вас есть командир танка Dave Mustaine? 23
*TED NUGENT был изгнан из Еблобука 19
*TARJA TURUNEN пытается в MEGADETH 19
*Новый альбом SATYRICON весной/летом 2024 17
*PARADISE LOST завершили перезапись Icon 15
*Новая песня GUNS N' ROSES 14
*Поставь логотип SLAYER на любимое мясо 13
*Вокалист EYEHATEGOD о юбилее "Take As Needed For Pain" 13
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*OTEP SHAMAYA:«Мы боремся с фашизмом в Америке» 40
*UDO DIRKSCHNEIDER о своём голосе: «У меня никогда не было ни... 40
*А у вас есть командир танка Dave Mustaine? 23
*TED NUGENT был изгнан из Еблобука 19
*TARJA TURUNEN пытается в MEGADETH 19
[= ||| все новости группы



*

Kamelot

*



25 авг 2023 : 		 ROY KHAN о причинах своего ухода из KAMELOT

15 авг 2023 : 		 Переиздания KAMELOT выйдут осенью

12 июл 2023 : 		 Новое видео KAMELOT

23 май 2023 : 		 Новое видео KAMELOT

22 мар 2023 : 		 Видео с выступления KAMELOT

22 мар 2023 : 		 MELISSA BONNY представляет новый альбом KAMELOT

15 мар 2023 : 		 Новое видео KAMELOT

15 фев 2023 : 		 Новое видео KAMELOT

11 фев 2023 : 		 Видео с выступления KAMELOT

8 фев 2023 : 		 KAMELOT исполнили новую песню

12 янв 2023 : 		 Новое видео KAMELOT

15 ноя 2022 : 		 Видео с выступления KAMELOT

27 окт 2022 : 		 Новый альбом KAMELOT выйдет в 2023 году

20 окт 2022 : 		 ROY KHAN — об уходе из KAMELOT

12 авг 2022 : 		 ROY KHAN очень рад, что KAMELOT продолжили деятельность

1 июл 2022 : 		 Новый альбом KAMELOT выйдет в 2023 году

26 май 2022 : 		 KAMELOT сняли два клипа

28 окт 2021 : 		 ROY KHAN — об уходе из KAMELOT

2 мар 2021 : 		 Вокалист KAMELOT — о замене Roy'я Khan'a

28 дек 2020 : 		 Гитарист KAMELOT — о новом альбоме: «Будет микс»

15 окт 2020 : 		 KAMELOT готовы к записи

21 авг 2020 : 		 У KAMELOT есть 25

18 авг 2020 : 		 Вокалист KAMELOT: «Пандемия не сильно поменяла наши планы»

10 июл 2020 : 		 Фрагмент нового релиза KAMELOT

6 июн 2020 : 		 Трейлер к новому релизу KAMELOT

4 июн 2020 : 		 KAMELOT выпускают концертный релиз
Показать далее
| - |

|||| 25 авг 2023

ROY KHAN о причинах своего ухода из KAMELOT



zoom
По словам Roy'я Khan'a, его решение покинуть группу KAMELOT более десяти лет назад было обусловлено целым рядом причин.

53-летний норвежский певец объявил о своём уходе из KAMELOT в апреле 2011 года, взяв несколько месяцев отпуска, чтобы восстановиться после «перегорания».

После ухода из КАМЕЛОТ Khan, который является верующим христианином, присоединился к церкви в прибрежном городе Мосс, Норвегия.

В новом интервью для "Monsters, Madness And Magic" музыканта, полное имя которого Roy Sætre Khantatat, спросили, что привело к его расставанию с KAMELOT. Он ответил:

«Всё. Слишком много поездок. Слишком много работы. У меня родились первые дети. Я женился и попадал в каждую неприятность, которые только возможны. Персонаж, который я создавал, сильно отличался от того человека, которым я был, и я хотел быть дома. И эти два персонажа всё больше и больше отдалялись друг от друга, и это разрывало меня на части. Когда я был дома, я тоже не полноценно присутствовал. Я возвращался с шестинедельных гастролей, снимал обувь, садился за компьютер и работал над чем-то, и это было неправильно. У меня появились проблемы с психикой. Летом 2010 года был период в течение пять-шесть недель, когда я буквально не спал. Может быть, конечно, спал периодически, но было несколько ночей, когда я не спал вообще. Я бродил по дому и беспокоился обо всём и ни о чём».

На вопрос, стал ли он религиозным после ухода из KAMELOT, Рой ответил:

«Религиозным? Смотря что понимать под религиозностью, как её определять. Но меня всегда занимали важные вопросы, а также духовные вещи. Я имею в виду, что такие вещи всегда меня интересовали. Но со мной происходили очень странные события, связанные с тем, что в 2010 году я был практически на дне. В тот момент я был психически болен, но мы все переживали разные ситуации. Я пережил то, что другие люди пережили вместе со мной, и время для этого было очень неудобным. Что бы это ни было, это определённо заставило меня полностью изменить моё мнение по вопросу о том, есть ли что-то ещё, чего мы не видим, и оно влияет на нас. Я считаю, что так и есть. И мне до сих пор приходится щипать себя за руку и напоминать себе, что то, что произошло, уже произошло. Люди, конечно, скажут, что это совпадение. Кто-то скажет, что мне это просто привиделось. Кто-то не поверит. Но для меня это было очень ясно. И у меня не осталось никаких сомнений. Это не значит, что это полностью изменило мою жизнь. Изменило, конечно, но это не значит, что я вдруг стал совершенно новым человеком. Всё ещё есть такие вещи, с которыми я борюсь. Не бывает так, чтобы из высокомерного, грешного подлеца ты превратился в ангела. Это долгий процесс. Но все эти события определённо постепенно меняют моё отношение к другим людям, к жизни в целом и к тому, что я думаю о том времени, которое мне осталось на этой планете».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 674

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом