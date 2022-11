сегодня



Видео с выступления KAMELOT



Видео с выступления KAMELOT, которое состоялось в Hristo Botev Hall, София, Болгария, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



"Phantom Divine (Shadow Empire)" (with Anna Brunner)

"Rule the World"

"Insomnia"

"The Great Pandemonium"

"When the Lights Are Down"

"Veil of Elysium" (with Anna Brunner)

"End of Innocence"

"Karma"

"Here's To The Fall"

"Center Of The Universe"

"Sacrimony (Angel of Afterlife)" (with Anna Brunner)

"Forever"

"Liar Liar (Wasteland Monarchy)" (with Anna Brunner)

"March of Mephisto" (with Anna Brunner)







