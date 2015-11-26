Гитарист KAMELOT — о новом альбоме: «Будет микс»

Гитарист KAMELOT Thomas Youngblood в недавнем интервью рассказал о новом материале:
«Разумеется, есть баланс между созданием альбома, которого ожидают фанаты, и тем, чтобы не повторяться. И я считаю, что у нас неплохо получается. Наша команда и правда очень хороша в том, чтобы сказать: "Эй, мы вроде как уже делали такое, давайте сделаем что-нибудь другое".
Когда дело касается музыки, особенно металла, люди ожидают чего-то определённого. Так что мы всегда стараемся сохранять собственную ДНК с каждой пластинкой, но в то же время делаем их разными. На новом альбоме будет такой же подход — у нас много разных, новых элементов или влияний, но будет и то, что люди ждут и на основе чего могут легко сказать: "Хорошо, это KAMELOT". Так что вопрос равновесия. Ты же не хочешь быть ненужным, это совершенно точно не наша цель. Мы хотим, чтобы каждый альбом был разным!»
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