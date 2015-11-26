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Kamelot

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28 дек 2020 : 		 Гитарист KAMELOT — о новом альбоме: «Будет микс»

15 окт 2020 : 		 KAMELOT готовы к записи

21 авг 2020 : 		 У KAMELOT есть 25

18 авг 2020 : 		 Вокалист KAMELOT: «Пандемия не сильно поменяла наши планы»

10 июл 2020 : 		 Фрагмент нового релиза KAMELOT

6 июн 2020 : 		 Трейлер к новому релизу KAMELOT

4 июн 2020 : 		 KAMELOT выпускают концертный релиз

3 июн 2020 : 		 KAMELOT работают над новым материалом

28 фев 2020 : 		 Книга о KAMELOT выйдет в этом году

21 июн 2019 : 		 Вокалисты KAMELOT и KOBRA AND THE LOTUS помолвлены

22 апр 2019 : 		 Кавер-версия KAMELOT на арфах

10 апр 2019 : 		 KAMELOT нашли ударника

14 мар 2019 : 		 Видео с текстом от KAMELOT

10 дек 2018 : 		 KAMELOT впервые за пять лет выступили в Австралии

17 сен 2018 : 		 KAMELOT сняли концерт для DVD

6 сен 2018 : 		 Новое видео KAMELOT

4 сен 2018 : 		 ALISSA WHITE-GLUZ и ELIZE RYD выступят с KAMELOT

1 июн 2018 : 		 Новое видео KAMELOT

25 май 2018 : 		 Тизер к новому синглу KAMELOT

7 май 2018 : 		 Гитарист DRAGONFORCE присоединился на сцене к KAMELOT

5 апр 2018 : 		 Рассказ об издании нового альбома KAMELOT

3 апр 2018 : 		 Новая песня бывшего вокалиста KAMELOT

31 мар 2018 : 		 Новое видео KAMELOT

4 мар 2018 : 		 Видео с текстом от KAMELOT

27 фев 2018 : 		 Трейлер нового альбома KAMELOT

6 фев 2018 : 		 KAMELOT сменили барабанщика
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Гитарист KAMELOT — о новом альбоме: «Будет микс»



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Гитарист KAMELOT Thomas Youngblood в недавнем интервью рассказал о новом материале:

«Разумеется, есть баланс между созданием альбома, которого ожидают фанаты, и тем, чтобы не повторяться. И я считаю, что у нас неплохо получается. Наша команда и правда очень хороша в том, чтобы сказать: "Эй, мы вроде как уже делали такое, давайте сделаем что-нибудь другое".

Когда дело касается музыки, особенно металла, люди ожидают чего-то определённого. Так что мы всегда стараемся сохранять собственную ДНК с каждой пластинкой, но в то же время делаем их разными. На новом альбоме будет такой же подход — у нас много разных, новых элементов или влияний, но будет и то, что люди ждут и на основе чего могут легко сказать: "Хорошо, это KAMELOT". Так что вопрос равновесия. Ты же не хочешь быть ненужным, это совершенно точно не наша цель. Мы хотим, чтобы каждый альбом был разным!»

KAMELOT





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