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KAMELOT готовы к записи



Гитарист KAMELOT Thomas Youngblood в одном из недавних интервью сообщил, что группа готова к студийной работе:



«Мы отобрали двенадцать песен для нового альбома и вновь будем работать с Sasha Paeth'ом. Мы очень довольны. Возможно, что уже в середине следующего года все будет выпущено».













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