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Kamelot

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KAMELOT готовы к записи



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Гитарист KAMELOT Thomas Youngblood в одном из недавних интервью сообщил, что группа готова к студийной работе:

«Мы отобрали двенадцать песен для нового альбома и вновь будем работать с Sasha Paeth'ом. Мы очень довольны. Возможно, что уже в середине следующего года все будет выпущено».

KAMELOT Is Preparing To Record New Album: 'We Have Pretty Much Narrowed It Down To 12 Songs'





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Exceptional


15 окт 2020, 22:32		Жаль, но в группу уже просто не верю. Вокал скопировать удалось, а вот всё остальное к чертям растеряли.


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