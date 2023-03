сегодня



MELISSA BONNY представляет новый альбом KAMELOT



В видео, опубликованном ниже, MELISSA BONNY представляет лимитированное издание нового альбома KAMELOT "The Awakening", выпущенного 17 марта на Napalm Records. Варианты изданий:



- Digital Album

- CD Digipak

- CD Digipak + Shirt Bundle - Napalm Records exclusive

- 2LP Gatefold Vinyl Black

- 2LP Gatefold Vinyl in Splatter Red + Black - Napalm Records exclusive (European webstore), limited to 500

- 2LP Gatefold in Marbled White + Black - Napalm Records exclusive (North American webstore), limited to 300

- 48p Earbook with 7'' Vinyl Single - Napalm Records exclusive, limited to 500

- Wooden Boxset with Envelope Opener, Flag, Patch and Band Postcard - Napalm Records exclusive, limited to 1000

- Music Cassette - Napalm Records exclusive, limited to 100



Трек-лист:



"Overture" (Intro)

"The Great Divide"

"Eventide"

"One More Flag In The Ground"

"Opus of the Night (Ghost Requiem)"

"Midsummer's Eve"

"Bloodmoon"

"NightSky"

"The Looking Glass"

"New Babylon"

"Willow"

"My Pantheon (Forevermore)"

"Ephemera" (Outro)







