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Kamelot

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17 сен 2018 : 		 KAMELOT сняли концерт для DVD

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31 мар 2018 : 		 Новое видео KAMELOT

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27 фев 2018 : 		 Трейлер нового альбома KAMELOT
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Вокалист KAMELOT — о замене Roy'я Khan'a



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В рамках недавней беседы с #MetalTalk вокалист KAMELOT Tommy Karevik ответил на вопрос, каково ему было заменить в команде Roy'я Khan'a:

«Если честно, то я никогда не воспринимал это как "Я собираюсь кого-то заменить". Я принимал это так: я хочу почтить наследие, которое уже было, но привнести что-то новое. Конечно, я воспринимал всё как серьёзный вызов, но я никогда не думал об этом как "я собираюсь прийти и заменить этого парня", потому что я знаю, что он был любим, и он до сих пор любим в металлическом сообществе, и он всегда будет любим из-за его таланта и того, что он привнёс с собой в CONCEPTION и KAMELOT. Я никогда не думал, что это моя работа — прийти и заменить его. Я просто хотел взять то, что он сделал для команды, и добавить в это мою личностью и мою энергетику.

Во многом это теперь другая группа. Теперь здесь несколько иная энергия. Но всё же у людей есть альбомы, которые были до меня, и есть те, что есть со мной, и будут те, что мы ещё выпустим и продолжим выпускать пластинки с отличными песнями. Такова моя точка зрения».

Tommy также признался, что реакция поклонников на его приход в команду приятно его удивила, и он считает, что принять его лучше просто не могли.

KAMELOT





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