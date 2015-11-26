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Вокалист KAMELOT — о замене Roy'я Khan'a



В рамках недавней беседы с #MetalTalk вокалист KAMELOT Tommy Karevik ответил на вопрос, каково ему было заменить в команде Roy'я Khan'a:



«Если честно, то я никогда не воспринимал это как "Я собираюсь кого-то заменить". Я принимал это так: я хочу почтить наследие, которое уже было, но привнести что-то новое. Конечно, я воспринимал всё как серьёзный вызов, но я никогда не думал об этом как "я собираюсь прийти и заменить этого парня", потому что я знаю, что он был любим, и он до сих пор любим в металлическом сообществе, и он всегда будет любим из-за его таланта и того, что он привнёс с собой в CONCEPTION и KAMELOT. Я никогда не думал, что это моя работа — прийти и заменить его. Я просто хотел взять то, что он сделал для команды, и добавить в это мою личностью и мою энергетику.



Во многом это теперь другая группа. Теперь здесь несколько иная энергия. Но всё же у людей есть альбомы, которые были до меня, и есть те, что есть со мной, и будут те, что мы ещё выпустим и продолжим выпускать пластинки с отличными песнями. Такова моя точка зрения».



Tommy также признался, что реакция поклонников на его приход в команду приятно его удивила, и он считает, что принять его лучше просто не могли.













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