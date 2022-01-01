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Новый альбом KAMELOT выйдет в 2023 году



Новый альбом KAMELOT будет выпущен в начале следующего года — об этом рассказал Thomas Youngblood:



«Разумеется, существует баланс между тем, чтобы создать альбом, который ожидают поклонники, но в то же время сделать что-то немного другое, чтобы не повторяться. И мы довольно неплохо справляемся с этим, по крайней мере мне так кажется. Команда, которая работает со мной, отлично это делает: "Эй, мы уже как-то делали подобное, давайте сделаем что-то другое!"



Когда дело касается музыки, особенно металла, люди ожидают определённых вещей. Поэтому мы всегда стараемся, чтобы каждая запись имела некую ДНК, но при этом отличалась от других. На новом альбоме будет такой же подход — у нас много разных, принципиально новых элементов или влияний, но будут и вещи, которые люди реально ожидают и которые они воспринимают так: "Окей, это же KAMELOT". Так что нужен некоторый баланс. Вы не хотите быть слишком многословными. Это определённо не наша цель. Мы хотим, чтобы каждый альбом отличался от предыдущего».











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