Фрагмент нового релиза KAMELOT



14 августа на Napalm Records состоится выпуск нового концертного релиза KAMELOT "I Am The Empire - Live From The 013". Фрагмент из него, исполнение композиции "Phantom Divine (Shadow Empire)" при участии Lauren Hart (ONCE HUMAN), доступен ниже. Релиз будет доступен в следующих вариантах:



- Limited Deluxe Box (Including CD, DVD, Blu-ray, Flag, 5 Photocards, Lanyard + AAA Tourpass & 4 Guitar Picks)

- Limited 2 LP Gatefold Marbled Blue/White + DVD

- Limited 2 LP Gatefold Gold + DVD

- 2 LP Gatefold Black + DVD

- Digipak (including CD, DVD & Blu-ray)

- Digital Album



Трек-лист:



01. Transcendence (Intro)



02. Phantom Divine (Shadow Empire) (feat. Lauren Hart)



03. Rule The World



04. Insomnia



05. The Great Pandemonium



06. When The Lights Are Down



07. My Confession (feat. Eklipse)



08. Veil of Elysium



09. Under Grey Skies (feat. Charlotte Wessels (live premiere)



10. Ravenlight (feat. Sascha Paeth)



11. End Of Innocence



12. March Of Mephisto (feat. Alissa White Gluz)



13. Amnesiac



14. Manus Dei



15. Sacrimony (Angel Of Afterlife) (feat. Alissa White Gluz & Elize Ryd)



16. Drum And Keys Solo



17. Here's to the Fall



18. Forever



19. Burns To Embrace (with Children's Choir, including Thomas Youngblood's son)



20. Liar Liar (Wasteland Monarchy) (feat Alissa White Gluz)



21. Ministrium (Shadow Key)

























