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ROY KHAN — об уходе из KAMELOT



ROY KHAN в рамках интервью "Breaking Absolutes With Peter Orullian" рассказал о причинах, побудивших его покинуть состав KAMELOT:



«Всё это было просто сочетанием нескольких вещей, которые случайно достигли кульминации в тот момент. Как вы все знаете, KAMELOT становились всё более и более популярными, поэтому я уезжал на несколько месяцев в год — примерно полгода, по крайней мере, меня не было. У меня появилась семья, и вот тут-то меня начало разрывать на части. А потом я жил не очень здоровой жизнью — скажем так — и наделал тогда много глупостей, которые... Я знал в глубине души, что всё идёт насмарку.



Я помню, как каждый вечер, когда я пел [песню KAMELOT] "Karma", я чувствовал, что в какой-то момент это дерьмо ударит меня по затылку. Будет ли это завтра, будет ли это через два года, я не знаю, но то, как я живу, долго продолжаться не может. Ну а потом всё и случилось. Я столько лет знал, что ничего не получится, и вдруг это случилось. Я сломался. У меня было целое лето, когда я почти не спал — примерно шесть-восемь недель, в течение которых я не спал целых шесть-восемь часов, и я просто сходил с ума. И в связи с этим произошло много всего».



По словам Khan'а, уход из KAMELOT после 13-летней работы тяжело переживался им в то время:



«Уход из KAMELOT был лучшим решением, которое я когда-либо принимал, и я не имею в виду, что... KAMELOT был фантастическим событием в моей жизни, а Thomas [Youngblood, основатель KAMELOT] и другие ребята — они тут ни при чём; это всё я и мой образ жизни, и я просто не мог больше это выносить. А ещё я был перегружен работой — я всё время работал. Даже когда я был дома. Первое, что я делал, когда возвращался домой, — снимал обувь в прихожей, садился за компьютер и начинал работать. Я действительно не был хорошим мужем и не был хорошим отцом. Многое меня не устраивало в тот момент.



Уйти из KAMELOT в тот момент было одновременно и легко, и трудно. Это было легко, потому что у меня не было выбора. Я был очень подавлен. И в то же время было тяжело, потому что я работал над тем, чтобы добраться до этой точки, всю свою жизнь, по сути все двадцать лет я шёл к этой цели. Но я всё-таки сдался и сказал: "Эй, ребята, я не поеду в следующий тур". — "Хорошо. Что случилось?" — "Вообще-то я больше не вернусь". И, конечно, всё... Моя мама сказала: "Ты шутишь? Ты серьёзно? "Потом ребята из группы думали, что это пройдёт. Но я в душе знал, уже летом [2010 года], в августе, я знал, что это конец».







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