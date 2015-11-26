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Вокалист KAMELOT : «Пандемия не сильно поменяла наши планы»



Вокалист KAMELOT Tommy Karevik в недавней беседе рассказал о том, как и чем занимается группа во время «коронапаузы»:



«Для нас всё было почти как всегда. Мы и так планировали небольшую паузу, а потом хотели начать работу над новым альбомом, выход которого намечен на следующий год. Так что у нас и так было выделено время для работы.



Сейчас многие работают через Интернет. То же самое делаем и мы. За исключением моего обычного визита в Германию, где мы всё собирали воедино с вокалом и вносили последние правки и т. д. Мы пока не знаем, что и как будем делать.



Но нам очень повезло. У нас не было грандиозных концертных планов на этот год из-за работы над альбомом, так что для нас всё удачно. Мы в очень неплохой ситуации».



На вопрос о том, какими ему представляются туры в «постковидную эпоху», он ответил:



«Пока всё немного тревожно. Всё как-то затянуслоь. Изначально мы думали, что всё это будет на несколько месяцев, а сейчас уже похоже, что на несколько лет. Сейчас не лучшее время быть артистом. Конечно же, выпустив альбом, ты хочешь встретиться с поклонниками.



Но я не знаю — честно не знаю, как и что будет. Думаю, что вообще никто не знает, как и что будет. Но определённо немного пугает тот факт, что ты настолько сильно зависим от вакцины.



Надеюсь, что когда всё закончится, потому что когда-то то всё обязательно закончится, всё вряд ли будет так же, как было до этого, но, полагаю, найдётся достаточно музыкантов, которые будут гастролировать. Люди скучают по музыке и развлечениям, потому что я считаю, что это важно. Даже несмотря на то, что это последние, что вернётся к людям, потому что для выживания это вряд ли нужная вещь, — это не еда и не крыша над головой — но это, быть может, важно для людей — иметь возможность прийти и увидеть свою любимую группу или собраться всем вместе. Так что я надеюсь, что когда шоу начнутся, люди будут на них ходить».































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