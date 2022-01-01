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*PAUL STANLEY наехал на Канье Уэста 19
*DAVE MUSTAINE: «Я единственный основатель MEGADETH — и точка... 15
*ACCEPT выступили без вокалиста 14
*JUDAS PRIEST предложили бывшим участникам присутствовать на ... 11
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Kamelot

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ROY KHAN — об уходе из KAMELOT



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ROY KHAN в рамках недавнего интервью вновь коснулся темы ухода из KAMELOT:

«Тяжело ли было уходить? И да, и нет. Я к тому, что это было тяжело в том смысле, что KAMELOT на тот момент были всем, о чём я мечтал с детства. Были хорошие деньги, у нас был большой успех, и группа всё ещё шла вверх. Но лично я был не в лучшем положении; психически я был не в лучшем состоянии, по многим причинам. Так что принять это решение было не так уж и сложно. И в то время произошли такие неловкие вещи... Я не хочу говорить об этом слишком много, потому что это долгая история, но произошли вещи, которые сделали это решение для меня очень простым. Хотя после этого были моменты, когда мне было горько, типа: "О чёрт. Если бы только..." Но это был правильный выбор. Это был единственный выбор, который я мог сделать. Вряд ли я был бы жив сегодня, если бы не ушёл... Не было ни одного раза, чтобы я пожалел об этом. Я и правда не мог поступить по-другому. И я знаю это в глубине души, и я всегда это знал. Но всё ещё есть место для горечи, когда ты должен принимать вынужденные решения».




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