23 май 2023



Новое видео KAMELOT



New Babylon feat. Melissa Bonny, новое видео KAMELOT, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома The Awakening, выход которого состоялся 17 марта на Napalm Records:



CD:

01 Overture (Intro)

02 The Great Divide

03 Eventide

04 One More Flag in the Ground

05 Opus of the Night (Ghost Requiem) feat. Tina Guo

06 Midsummer's Eve feat. Tina Guo

07 Bloodmoon

08 NightSky

09 The Looking Glass

10 New Babylon feat. Melissa Bonny

11 Willow

12 My Pantheon (Forevermore)

13 Ephemera (Outro)



7" Vinyl:

01 One More Flag in the Ground

02 Eventide http://www.kamelot.com







