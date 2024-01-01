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Новости
*Лидер DISTURBED защищает право евреев убивать палестинцев 37
*DAVID ELLEFSON в OVERKILL. Пока на тур 27
*Видео с выступления DAVID ELLEFSON 22
*Новое видео MARKO HIETALA & Tarja Turunen 19
*Новая песня SIX FEET UNDER 15
*Вокалист группы KERRY KING об альбоме: «Он превзойдёт все ож... 15
*Фрагмент нового релиза PESTILENCE 14
*Фронтмен CRADLE OF FILTH о песне с Эдом Шираном: «Люди будут... 14
*Новое видео NECROPHAGIA 14
*MARKO HIETALA и TARJA TURUNEN готовят сингл 14
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*Лидер DISTURBED защищает право евреев убивать палестинцев 37
*DAVID ELLEFSON в OVERKILL. Пока на тур 27
*Видео с выступления DAVID ELLEFSON 22
*Новое видео MARKO HIETALA & Tarja Turunen 19
*Новая песня SIX FEET UNDER 15
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*

Kamelot

*



19 мар 2024 : 		 Видео с текстом от KAMELOT

29 янв 2024 : 		 ROY KHAN спел песню KAMELOT

25 авг 2023 : 		 ROY KHAN о причинах своего ухода из KAMELOT

15 авг 2023 : 		 Переиздания KAMELOT выйдут осенью

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23 май 2023 : 		 Новое видео KAMELOT

22 мар 2023 : 		 Видео с выступления KAMELOT

22 мар 2023 : 		 MELISSA BONNY представляет новый альбом KAMELOT

15 мар 2023 : 		 Новое видео KAMELOT

15 фев 2023 : 		 Новое видео KAMELOT

11 фев 2023 : 		 Видео с выступления KAMELOT

8 фев 2023 : 		 KAMELOT исполнили новую песню

12 янв 2023 : 		 Новое видео KAMELOT

15 ноя 2022 : 		 Видео с выступления KAMELOT

27 окт 2022 : 		 Новый альбом KAMELOT выйдет в 2023 году

20 окт 2022 : 		 ROY KHAN — об уходе из KAMELOT

12 авг 2022 : 		 ROY KHAN очень рад, что KAMELOT продолжили деятельность

1 июл 2022 : 		 Новый альбом KAMELOT выйдет в 2023 году

26 май 2022 : 		 KAMELOT сняли два клипа

28 окт 2021 : 		 ROY KHAN — об уходе из KAMELOT

2 мар 2021 : 		 Вокалист KAMELOT — о замене Roy'я Khan'a

28 дек 2020 : 		 Гитарист KAMELOT — о новом альбоме: «Будет микс»

15 окт 2020 : 		 KAMELOT готовы к записи

21 авг 2020 : 		 У KAMELOT есть 25

18 авг 2020 : 		 Вокалист KAMELOT: «Пандемия не сильно поменяла наши планы»

10 июл 2020 : 		 Фрагмент нового релиза KAMELOT
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Видео с текстом от KAMELOT



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KAMELOT опубликовали официальное видео с текстом на песню "NightSky" приурочив к анонсу североамериканского тура с HAMMERFALL и Ad Infinitum.

Thomas: «Эта моя любимая песня для исполнения в живую и мы с нетерпением ждем апреля, чтобы отправится в новый тур!»

KAMELOT Share New Lyric Video For "NightSky"




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