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Видео с текстом от KAMELOT



KAMELOT опубликовали официальное видео с текстом на песню "NightSky" приурочив к анонсу североамериканского тура с HAMMERFALL и Ad Infinitum.



Thomas: «Эта моя любимая песня для исполнения в живую и мы с нетерпением ждем апреля, чтобы отправится в новый тур!»







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