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*MICHAEL SCHENKER — o K.K. DOWNING'е: «Зачем он врёт?» 15
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Kamelot

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|||| 26 май 2022

KAMELOT сняли два клипа



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По сообщению гитариста KAMELOT Thomas'a Youngblood'a, группа сняла два клипа на песни из нового альбома. Съёмки проходили в Белграде.

KAMELOT - Two Videos In The Can For Upcoming New Album




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