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Новый альбом KAMELOT выйдет в 2023 году



KAMELOT опубликовали следующее сообщение:



«Привет КАМ-фанаты! Дела в нашем лагере идут отлично, близится финальная стадия сведения! Тур на 2023 год уже распланирован, и мы с нетерпением ждём момента, когда сможем отправиться на гастроли. Из-за отмены фестивалей Rock in the City мы не сможем выступить в Лахти и Скогсрогете. Сейчас мы работаем над переносом на 2023 год, а также хотим сообщить, что новый альбом выйдет в начале этого года. Зажигайте, и эпического и безопасного лета!»







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