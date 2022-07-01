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Kamelot

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1 июл 2022 : 		 Новый альбом KAMELOT выйдет в 2023 году

26 май 2022 : 		 KAMELOT сняли два клипа

28 окт 2021 : 		 ROY KHAN — об уходе из KAMELOT

2 мар 2021 : 		 Вокалист KAMELOT — о замене Roy'я Khan'a

28 дек 2020 : 		 Гитарист KAMELOT — о новом альбоме: «Будет микс»

15 окт 2020 : 		 KAMELOT готовы к записи

21 авг 2020 : 		 У KAMELOT есть 25

18 авг 2020 : 		 Вокалист KAMELOT: «Пандемия не сильно поменяла наши планы»

10 июл 2020 : 		 Фрагмент нового релиза KAMELOT

6 июн 2020 : 		 Трейлер к новому релизу KAMELOT

4 июн 2020 : 		 KAMELOT выпускают концертный релиз

3 июн 2020 : 		 KAMELOT работают над новым материалом

28 фев 2020 : 		 Книга о KAMELOT выйдет в этом году

21 июн 2019 : 		 Вокалисты KAMELOT и KOBRA AND THE LOTUS помолвлены

22 апр 2019 : 		 Кавер-версия KAMELOT на арфах

10 апр 2019 : 		 KAMELOT нашли ударника

14 мар 2019 : 		 Видео с текстом от KAMELOT

10 дек 2018 : 		 KAMELOT впервые за пять лет выступили в Австралии

17 сен 2018 : 		 KAMELOT сняли концерт для DVD

6 сен 2018 : 		 Новое видео KAMELOT

4 сен 2018 : 		 ALISSA WHITE-GLUZ и ELIZE RYD выступят с KAMELOT

1 июн 2018 : 		 Новое видео KAMELOT

25 май 2018 : 		 Тизер к новому синглу KAMELOT

7 май 2018 : 		 Гитарист DRAGONFORCE присоединился на сцене к KAMELOT

5 апр 2018 : 		 Рассказ об издании нового альбома KAMELOT

3 апр 2018 : 		 Новая песня бывшего вокалиста KAMELOT
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Новый альбом KAMELOT выйдет в 2023 году



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KAMELOT опубликовали следующее сообщение:

«Привет КАМ-фанаты! Дела в нашем лагере идут отлично, близится финальная стадия сведения! Тур на 2023 год уже распланирован, и мы с нетерпением ждём момента, когда сможем отправиться на гастроли. Из-за отмены фестивалей Rock in the City мы не сможем выступить в Лахти и Скогсрогете. Сейчас мы работаем над переносом на 2023 год, а также хотим сообщить, что новый альбом выйдет в начале этого года. Зажигайте, и эпического и безопасного лета!»

KAMELOT вЂ“ вЂњThe Final Touches Of Mixing Are Underway For The Upcoming AlbumвЂќ




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1 июл 2022
Exceptional
>>>Привет КАМ-фанаты!

Сейчас этот ваш Cumelot уже невозможно стало слушать...
Like!2

просмотров: 278

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