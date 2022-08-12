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*PHILIP ANSELMO: «Винс и Дайм были бы не против!» 38
*Лидер BEHEMOTH: «Я люблю женщин» 24
*Вокалист MOONSPELL: «Я ни о чём не жалею» 19
*Гитарист METALLICA: «"Junior Dad" не хуже "Ride The Lightnin... 16
*Вокалистка ARCH ENEMY: «Да быть веганом в туре — как два пал... 14
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Kamelot

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12 авг 2022 : 		 ROY KHAN очень рад, что KAMELOT продолжили деятельность

1 июл 2022 : 		 Новый альбом KAMELOT выйдет в 2023 году

26 май 2022 : 		 KAMELOT сняли два клипа

28 окт 2021 : 		 ROY KHAN — об уходе из KAMELOT

2 мар 2021 : 		 Вокалист KAMELOT — о замене Roy'я Khan'a

28 дек 2020 : 		 Гитарист KAMELOT — о новом альбоме: «Будет микс»

15 окт 2020 : 		 KAMELOT готовы к записи

21 авг 2020 : 		 У KAMELOT есть 25

18 авг 2020 : 		 Вокалист KAMELOT: «Пандемия не сильно поменяла наши планы»

10 июл 2020 : 		 Фрагмент нового релиза KAMELOT

6 июн 2020 : 		 Трейлер к новому релизу KAMELOT

4 июн 2020 : 		 KAMELOT выпускают концертный релиз

3 июн 2020 : 		 KAMELOT работают над новым материалом

28 фев 2020 : 		 Книга о KAMELOT выйдет в этом году

21 июн 2019 : 		 Вокалисты KAMELOT и KOBRA AND THE LOTUS помолвлены

22 апр 2019 : 		 Кавер-версия KAMELOT на арфах

10 апр 2019 : 		 KAMELOT нашли ударника

14 мар 2019 : 		 Видео с текстом от KAMELOT

10 дек 2018 : 		 KAMELOT впервые за пять лет выступили в Австралии

17 сен 2018 : 		 KAMELOT сняли концерт для DVD

6 сен 2018 : 		 Новое видео KAMELOT

4 сен 2018 : 		 ALISSA WHITE-GLUZ и ELIZE RYD выступят с KAMELOT

1 июн 2018 : 		 Новое видео KAMELOT

25 май 2018 : 		 Тизер к новому синглу KAMELOT

7 май 2018 : 		 Гитарист DRAGONFORCE присоединился на сцене к KAMELOT

5 апр 2018 : 		 Рассказ об издании нового альбома KAMELOT
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ROY KHAN очень рад, что KAMELOT продолжили деятельность



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ROY KHAN в рамках одного из интервью обсудил свой уход из KAMELOT:

«Я очень, очень благодарен, что KAMELOT смогли продолжить без меня, потому что у меня не было намерения навредить группе. Это было очень личное решение уйти из группы, и я просто должен был это сделать. И я рад, что в конце концов всё получилось... Они смогли продолжать без меня, и я за это очень благодарен!»




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12 авг 2022
S
SS-ULTRA
Так ничего и не изменилось. Для меня это два одинаково нудных певца, увы.

просмотров: 318

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