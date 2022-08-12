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ROY KHAN очень рад, что KAMELOT продолжили деятельность



ROY KHAN в рамках одного из интервью обсудил свой уход из KAMELOT:



«Я очень, очень благодарен, что KAMELOT смогли продолжить без меня, потому что у меня не было намерения навредить группе. Это было очень личное решение уйти из группы, и я просто должен был это сделать. И я рад, что в конце концов всё получилось... Они смогли продолжать без меня, и я за это очень благодарен!»







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