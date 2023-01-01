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Новости
*OZZY OSBOURNE завязывает с турами 27
*Потери в NERVOSA 23
*Вокалист RAINBOW: «Я дважды намеревался наложить на себя рук... 21
*Зара Ларссон появилась в платье с элементами оформления BURZ... 19
*Басист SEX PISTOLS выпускает сольный альбом 12
*STEVEN TYLER официально назван ответчиком по делу о насилии 12
*KREATOR отыграли сет из песен 1985-1990 11
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*OZZY OSBOURNE получил Грэмми за лучший альбом 10
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*OZZY OSBOURNE завязывает с турами 27
*Потери в NERVOSA 23
*Вокалист RAINBOW: «Я дважды намеревался наложить на себя рук... 21
*Зара Ларссон появилась в платье с элементами оформления BURZ... 19
*Басист SEX PISTOLS выпускает сольный альбом 12
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Kamelot

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8 фев 2023 : 		 KAMELOT исполнили новую песню

12 янв 2023 : 		 Новое видео KAMELOT

15 ноя 2022 : 		 Видео с выступления KAMELOT

27 окт 2022 : 		 Новый альбом KAMELOT выйдет в 2023 году

20 окт 2022 : 		 ROY KHAN — об уходе из KAMELOT

12 авг 2022 : 		 ROY KHAN очень рад, что KAMELOT продолжили деятельность

1 июл 2022 : 		 Новый альбом KAMELOT выйдет в 2023 году

26 май 2022 : 		 KAMELOT сняли два клипа

28 окт 2021 : 		 ROY KHAN — об уходе из KAMELOT

2 мар 2021 : 		 Вокалист KAMELOT — о замене Roy'я Khan'a

28 дек 2020 : 		 Гитарист KAMELOT — о новом альбоме: «Будет микс»

15 окт 2020 : 		 KAMELOT готовы к записи

21 авг 2020 : 		 У KAMELOT есть 25

18 авг 2020 : 		 Вокалист KAMELOT: «Пандемия не сильно поменяла наши планы»

10 июл 2020 : 		 Фрагмент нового релиза KAMELOT

6 июн 2020 : 		 Трейлер к новому релизу KAMELOT

4 июн 2020 : 		 KAMELOT выпускают концертный релиз

3 июн 2020 : 		 KAMELOT работают над новым материалом

28 фев 2020 : 		 Книга о KAMELOT выйдет в этом году

21 июн 2019 : 		 Вокалисты KAMELOT и KOBRA AND THE LOTUS помолвлены

22 апр 2019 : 		 Кавер-версия KAMELOT на арфах

10 апр 2019 : 		 KAMELOT нашли ударника

14 мар 2019 : 		 Видео с текстом от KAMELOT

10 дек 2018 : 		 KAMELOT впервые за пять лет выступили в Австралии

17 сен 2018 : 		 KAMELOT сняли концерт для DVD

6 сен 2018 : 		 Новое видео KAMELOT
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|||| сегодня

KAMELOT исполнили новую песню



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KAMELOT исполнили новую песню "One More Flag In The Ground" в рамках выступлениях в ходе круиза 70000 Tons Of Metal — видео доступно ниже.




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