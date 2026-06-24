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BETWEEN THE BURIED AND ME, NITA STRAUSS, BONES UK на трибьюте THE SMASHING PUMPKINS



Summerian Records сообщили о том, что 14 августа в цифровом варианте и 16 августа на виниле разных цветов состоится релиз трибьют-альбома THE SMASHING PUMPKINS, получивший название "Sending Hearts To All My Dearies - A Tribute To The Smashing Pumpkins", которое придумал сам Billy Corgan.



Трек-лист:



01. TAME IMPALA - Hummer

02. YONAKA - Today

03. THE MIDNIGHT - Tonight, Tonight

04. CARPENTER BRUT - Cherub Rock

05. BARNS COURTNEY - 1979

06. MEG MYERS - Eye

07. PALAYE ROYALE - Bullet With Butterfly Wings

08. BETWEEN THE BURIED AND ME - Jellybelly

09. ALICE GLASS - Drown

10. STARBENDERS - Tonight, Tonight

11. NITA STRAUSS - 1979

12. BONES UK - Cherub Rock

13. MOON TAXI - Thirty Three

14. DES ROCS - Bullet With Butterfly Wings

15. URBAN HEAT - Ava Adore







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