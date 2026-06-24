BETWEEN THE BURIED AND ME, NITA STRAUSS, BONES UK на трибьюте THE SMASHING PUMPKINS
Summerian Records сообщили о том, что 14 августа в цифровом варианте и 16 августа на виниле разных цветов состоится релиз трибьют-альбома THE SMASHING PUMPKINS, получивший название "Sending Hearts To All My Dearies - A Tribute To The Smashing Pumpkins", которое придумал сам Billy Corgan.
Трек-лист:
01. TAME IMPALA - Hummer
02. YONAKA - Today
03. THE MIDNIGHT - Tonight, Tonight
04. CARPENTER BRUT - Cherub Rock
05. BARNS COURTNEY - 1979
06. MEG MYERS - Eye
07. PALAYE ROYALE - Bullet With Butterfly Wings
08. BETWEEN THE BURIED AND ME - Jellybelly
09. ALICE GLASS - Drown
10. STARBENDERS - Tonight, Tonight
11. NITA STRAUSS - 1979
12. BONES UK - Cherub Rock
13. MOON TAXI - Thirty Three
14. DES ROCS - Bullet With Butterfly Wings
15. URBAN HEAT - Ava Adore
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