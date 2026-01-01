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MOTÖRHEAD станут частью новой цифровой платформы KnuckleBonz360



Компания KnuckleBonz объявила об официальном сотрудничестве с MOTÖRHEAD, в рамках которого легендарная группа станет частью KnuckleBonz360 BackStage Experience — первой в своем роде иммерсивной трехмерной цифровой платформы, запуск которой запланирован на лето 2026 года.



Лицензионное соглашение было заключено при участии компании Global Merchandising Services, которая представляет интересы MOTÖRHEAD по всему миру в сфере мерчендайзинга.



KnuckleBonz360 представляет собой цифровую платформу с трехмерными интерактивными мирами, созданными вокруг культовых образов легендарных групп и исполнителей. В течение 2026 года на ней появится более 20 виртуальных миров, посвященных различным артистам. Пользователи KnuckleBonz360 BackStage Experience смогут общаться с другими поклонниками, играть в мини-игры, приобретать эксклюзивные коллекционные товары, исследовать тематические локации и буквально «оживлять» обложки классических альбомов.



Генеральный директор и креативный директор KnuckleBonz Corp. Tony Simerman:



«Когда мы начали разрабатывать KnuckleBonz360, мы сразу поняли, что должны сделать "всё громче всего остального" и воплотить трехмерный мир MOTÖRHEAD в жизнь. Образ Warpig и невероятная сценическая энергетика Lemmy создают идеальную основу как для физических, так и для цифровых продуктов и впечатлений. Теперь поклонники MOTÖRHEAD по всему миру смогут собираться вместе, чтобы отметить более чем 50-летнюю историю группы».



Разработчики подчеркивают, что сами являются поклонниками коллектива. Motörhead BackStage Experience создается командой художников, инженеров и преданных фанатов, благодаря чему виртуальный мир позволит поклонникам со всего света вместе отпраздновать всю историю MOTÖRHEAD — от первых лет непрерывных гастролей до эпохи «Ace Of Spades» и последующих периодов — в серии тщательно воссозданных локаций и интерактивных пространств.



Старший менеджер по лицензированию Global Merchandising Services Jen Harper отметила: «Наследие MOTÖRHEAD продолжает вдохновлять поколения поклонников по всему миру, и это сотрудничество позволяет воплотить его в совершенно новом формате. KnuckleBonz360 дает фанатам уникальную возможность погрузиться в культовый мир группы и отпраздновать музыку, визуальный стиль и дух MOTÖRHEAD так, как это было невозможно раньше».



В Motörhead BackStage Experience будут доступны цифровые коллекционные предметы, а также физические коллекционные издания и фирменный мерчендайз, который можно будет заказать с доставкой по всему миру. Кроме того, многопользовательский формат платформы позволит поклонникам MOTÖRHEAD встречаться, общаться и исследовать виртуальный мир вместе.



Запуск Motörhead BackStage Experience запланирован на лето 2026 года.







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