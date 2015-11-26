NIKKI SIXX работает над трилогией

NIKKI SIXX сообщил, что работает над «трилогией», которая будет выпущена в следующем году.
«Официально сегодня начинаю работу над новым альбомом, который станет частью трилогии, запланированной к выходу в 2019 году. Очень рад работе с рядом продюсеров и музыкантов, чтобы это видение захватило нас всех вместе. Мне нравится быть вне тура. И как артисту мне нужно создавать НОВОЕ. Вот почему на первое место я ставлю творчество. И я очень доволен той трилогией, над которой сейчас работаю».
Пока неизвестно, вовлечены ли в эту работу музыканты SIXX:A.M., которые создали группу PYROMANTIC. На вопрос фанатов, сочиняет ли он что-то для SIXX:A.M. или закрыл эту лавочку, Nikki ответил: «У нас будет много классной музыки, которая выйдет в следующем году».
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