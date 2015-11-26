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Sixx:A.M.

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5 дек 2018 : 		 NIKKI SIXX работает над трилогией

31 июл 2018 : 		 Гитарист SIXX: A.M. попался на нетрезвом вождении

21 ноя 2017 : 		 Рассказ о делюкс-версии альбома SiXX:A.M.

6 ноя 2017 : 		 Видео с текстом от SIXX:A.M.

23 авг 2017 : 		 Переиздание SIXX:A.M. выйдет осенью

27 июн 2017 : 		 NIKKI SIXX: «Я неофициально соскочил на пенсию»

13 июн 2017 : 		 Видео с текстом от SIXX:A.M.

16 апр 2017 : 		 Басист SIXX:A.M. восстанавливается после операции

21 мар 2017 : 		 NIKKI SIXX боится, что Трамп втянет Америку в войну

27 дек 2016 : 		 Обучающее видео от гитариста SIXX:A.M.

23 ноя 2016 : 		 Басист SIXX:A.M. о победе Трампа

18 ноя 2016 : 		 Новый альбом SIXX:A.M. доступен для прослушивания

11 ноя 2016 : 		 Новая песня SIXX:A.M.

5 ноя 2016 : 		 Новая песня SIXX:A.M.

15 окт 2016 : 		 Новое видео SIXX:A.M.

12 сен 2016 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома SIXX:A.M.

9 сен 2016 : 		 Новый альбом SIXX:A.M. выйдет осенью

28 авг 2016 : 		 Акустика от SIXX:A.M.

26 авг 2016 : 		 Видео с текстом от SIXX:A.M.

31 июл 2016 : 		 SIXX:A.M. в Швеции

8 июн 2016 : 		 SIXX:A.M.: Два концерта в один день!

6 июн 2016 : 		 Кавер-версия MÖTLEY CRÜE от SIXX:A.M.

3 июн 2016 : 		 Акустика от SIXX:A.M.

1 июн 2016 : 		 Барабанщик DISTURBED сыграл с SIXX:A.M.

22 май 2016 : 		 Гитарист SIXX:A.M. не врубается в интернет-срачи

22 май 2016 : 		 Героиновые дневники басиста SIXX:A.M. поставят на Бродвее
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|||| сегодня

NIKKI SIXX работает над трилогией



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NIKKI SIXX сообщил, что работает над «трилогией», которая будет выпущена в следующем году.

«Официально сегодня начинаю работу над новым альбомом, который станет частью трилогии, запланированной к выходу в 2019 году. Очень рад работе с рядом продюсеров и музыкантов, чтобы это видение захватило нас всех вместе. Мне нравится быть вне тура. И как артисту мне нужно создавать НОВОЕ. Вот почему на первое место я ставлю творчество. И я очень доволен той трилогией, над которой сейчас работаю».

Пока неизвестно, вовлечены ли в эту работу музыканты SIXX:A.M., которые создали группу PYROMANTIC. На вопрос фанатов, сочиняет ли он что-то для SIXX:A.M. или закрыл эту лавочку, Nikki ответил: «У нас будет много классной музыки, которая выйдет в следующем году».



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