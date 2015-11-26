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Sixx:A.M.

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21 янв 2019 : 		 NIKKI SIXX: «Удивлён, что R. KELLY ещё не в тюрьме или не сдох»

25 дек 2018 : 		 NIKKI SIXX исполнил MÖTLEY CRÜE с CHEVY METAL

11 дек 2018 : 		 SIXX:A.M. снимут новый клип

5 дек 2018 : 		 NIKKI SIXX работает над трилогией

31 июл 2018 : 		 Гитарист SIXX: A.M. попался на нетрезвом вождении

21 ноя 2017 : 		 Рассказ о делюкс-версии альбома SiXX:A.M.

6 ноя 2017 : 		 Видео с текстом от SIXX:A.M.

23 авг 2017 : 		 Переиздание SIXX:A.M. выйдет осенью

27 июн 2017 : 		 NIKKI SIXX: «Я неофициально соскочил на пенсию»

13 июн 2017 : 		 Видео с текстом от SIXX:A.M.

16 апр 2017 : 		 Басист SIXX:A.M. восстанавливается после операции

21 мар 2017 : 		 NIKKI SIXX боится, что Трамп втянет Америку в войну

27 дек 2016 : 		 Обучающее видео от гитариста SIXX:A.M.

23 ноя 2016 : 		 Басист SIXX:A.M. о победе Трампа

18 ноя 2016 : 		 Новый альбом SIXX:A.M. доступен для прослушивания

11 ноя 2016 : 		 Новая песня SIXX:A.M.

5 ноя 2016 : 		 Новая песня SIXX:A.M.

15 окт 2016 : 		 Новое видео SIXX:A.M.

12 сен 2016 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома SIXX:A.M.

9 сен 2016 : 		 Новый альбом SIXX:A.M. выйдет осенью

28 авг 2016 : 		 Акустика от SIXX:A.M.

26 авг 2016 : 		 Видео с текстом от SIXX:A.M.

31 июл 2016 : 		 SIXX:A.M. в Швеции

8 июн 2016 : 		 SIXX:A.M.: Два концерта в один день!

6 июн 2016 : 		 Кавер-версия MÖTLEY CRÜE от SIXX:A.M.

3 июн 2016 : 		 Акустика от SIXX:A.M.
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NIKKI SIXX: «Удивлён, что R. KELLY ещё не в тюрьме или не сдох»



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NIKKI SIXX выразил крайнюю степень удивления тем фактом, что Р. Келли (известен по хиту "I Believe I Can Fly") до сих пор на свободе и даже жив. Эти комментарии музыкант сделал после просмотра документального фильма "Surviving R. Kelly", в котором затрагивается тема многочисленных обвинений в сексуальных домогательствах известно R&B-музыканта.

«Посмотрел "Surviving R. Kelly", и в шоке, что он ещё не в тюрьме или живой. Самое печальное, что у него по-прежнему остаются миллионы поклонников и последователей, которые нацепили шоры и не хотят замечать многочисленные растления детей, информация о чём продолжает появляться с завидным постоянством, но как насчёт тех, кто пострадал от его действий?»

Sixx — не первый рокер, взывающий к правосудию относительно деяний Келли. Несколько дней назад гитарист SHINEDOWN Zach Myers в Твиттере также выразил крайнюю степень удивления, что общество столь долго и тщательно закрывало глаза на предполагаемую любовь короля R&B к несовершеннолетним чернокожим девушкам:

«Так мило наблюдать, что люди вдруг "заметили" творимое Аром Келли. Потому что, по всей видимости, видео, в котором он мочится и трахает пятнадцатилетнюю девочку, всплывшее год назад, было недостаточным доказательством всей степени его гнусной говнистости?»

Обвинения против Ар Келли циркулируют уже много лет.

Более десяти лет назад он предстал перед судом в Чикаго после того, как появилась запись, на которой, по словам прокуроров, он занимался сексом с 14-летней девочкой и мочился на неё. В конечном итоге он был признан невиновным по всем 14 пунктам обвинения.

В этом месяце Lifetime network посвятила шесть часов и три вечера подряд фильму "Surviving R. Kelly", который содержит более 50 интервью и охватывает промежуток времени с 1970 года по сегодняшний день.

После выхода 2 января "Surviving R. Kelly" несколько известных исполнителей — включая Lady Gaga, Celine Dion и Chance The Rapper — удалили свои совместные работы с Ар Келли со всех стриминговых сервисов или YouTube.

Стив Гринберг, адвокат Ар Келли, заявил, что певец отрицает все обвинения в сексуальных домогательствах по отношению к женщинам и несовершеннолетним девушкам.

«Обвинения не соответствуют действительности, потому что он никогда сознательно не занимался сексом с несовершеннолетней женщиной, он никогда никого не заставлял делать что-либо, он никогда никого не держал в плену, он никогда никого не оскорблял», — заявил адвокат Associated Press.



NIKKI SIXX Is







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КомментарииСкрыть/показать 8 )

StygianSaviour


21 янв 2019, 11:21		Damn boi

UX2


21 янв 2019, 11:47		ну так он же ниггер поэтому ему можно

francesco_totti


21 янв 2019, 12:30		dirty nigga

НELLECTOR


21 янв 2019, 13:04		NIKKI SIXX: «На его месте хотел бы быть я!»

LOR


21 янв 2019, 13:47		Это страна порядка, закона и демократии. Исключительная страна. Поэтому ему можно.

sibterminator


21 янв 2019, 14:26		То что можно РКелли, нельзя Логану.

jesus666


21 янв 2019, 14:43		чушь, в США как и везде богатым можно почти все!Это если бедный ,то темный цвет кожи или ,,неправильная национальность " является усугубляюшим обстоятельством в том числе при встрече с мусорамы и прокурорамы...

antoner


21 янв 2019, 15:49		да точняк это расовая дескриминация!!!...руки прочь от Логана


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