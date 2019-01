сегодня



NIKKI SIXX: «Удивлён, что R. KELLY ещё не в тюрьме или не сдох»



NIKKI SIXX выразил крайнюю степень удивления тем фактом, что Р. Келли (известен по хиту "I Believe I Can Fly") до сих пор на свободе и даже жив. Эти комментарии музыкант сделал после просмотра документального фильма "Surviving R. Kelly", в котором затрагивается тема многочисленных обвинений в сексуальных домогательствах известно R&B-музыканта.



«Посмотрел "Surviving R. Kelly", и в шоке, что он ещё не в тюрьме или живой. Самое печальное, что у него по-прежнему остаются миллионы поклонников и последователей, которые нацепили шоры и не хотят замечать многочисленные растления детей, информация о чём продолжает появляться с завидным постоянством, но как насчёт тех, кто пострадал от его действий?»



Sixx — не первый рокер, взывающий к правосудию относительно деяний Келли. Несколько дней назад гитарист SHINEDOWN Zach Myers в Твиттере также выразил крайнюю степень удивления, что общество столь долго и тщательно закрывало глаза на предполагаемую любовь короля R&B к несовершеннолетним чернокожим девушкам:



«Так мило наблюдать, что люди вдруг "заметили" творимое Аром Келли. Потому что, по всей видимости, видео, в котором он мочится и трахает пятнадцатилетнюю девочку, всплывшее год назад, было недостаточным доказательством всей степени его гнусной говнистости?»



Обвинения против Ар Келли циркулируют уже много лет.



Более десяти лет назад он предстал перед судом в Чикаго после того, как появилась запись, на которой, по словам прокуроров, он занимался сексом с 14-летней девочкой и мочился на неё. В конечном итоге он был признан невиновным по всем 14 пунктам обвинения.



В этом месяце Lifetime network посвятила шесть часов и три вечера подряд фильму "Surviving R. Kelly", который содержит более 50 интервью и охватывает промежуток времени с 1970 года по сегодняшний день.



После выхода 2 января "Surviving R. Kelly" несколько известных исполнителей — включая Lady Gaga, Celine Dion и Chance The Rapper — удалили свои совместные работы с Ар Келли со всех стриминговых сервисов или YouTube.



Стив Гринберг, адвокат Ар Келли, заявил, что певец отрицает все обвинения в сексуальных домогательствах по отношению к женщинам и несовершеннолетним девушкам.



«Обвинения не соответствуют действительности, потому что он никогда сознательно не занимался сексом с несовершеннолетней женщиной, он никогда никого не заставлял делать что-либо, он никогда никого не держал в плену, он никогда никого не оскорблял», — заявил адвокат Associated Press.





















