сегодня



DEF LEPPARD, SLIPKNOT, GUNS N' ROSES, FIVE FINGER DEATH PUNCH в новой версии песни SIXX:A.M.



Вокалист DEF LEPPARD Joe Elliott, вокалист SLIPKNOT Corey Taylor, гитарист GUNS N' ROSES Slash и вокалист FIVE FINGER DEATH PUNCH Ivan Moody среди прочих музыкантов приняли участие в записи новой версии трека SIXX:A.M. "Maybe It's Time", которая будет выпущена в рамках проекта "Artists For Recovery". Оригинальная версия композиции была выпущена на альбоме "Vol. 2, Prayers For The Blessed", релиз которого состоялся в ноябре 2016 года.







+0 -0



просмотров: 339