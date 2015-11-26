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DJ ASHBA — о планах относительно SIXX:A.M.



DJ ASHBA в рамках недавнего интервью ответил на вопрос, если у него какие-нибудь планы относительно SIXX:A.M.:



«SIXX:A.M. всегда был результатом труда и любви. В SIXX:A.M. все трое до сих пор являются полноправными участниками группы, и мы очень гордимся всем, что мы создали. James [Michael, вокал] недавно упомянул, что он вроде как уходит на пенсию, вроде как отходит от музыки, что печально слышать, но этот парень сделал так много великих, замечательных вещей в своей карьере и песни, частью которых он был. Ему есть чем гордиться.



Но несмотря на это, мы втроём в любой момент можем позвонить друг другу и сказать: "Эй, давай сделаем ещё один тур. Давай напишем новую песню". Так уж мы устроены. Мы никогда ничего не планируем. Так что, я бы сказал, "никогда не говори никогда", но у меня нет намерения делать что-то дальше с этим проектом. Я думаю, что мы сделали хорошее дополнение к SIXX:A.M., выпустив лучшие хиты, и если что-то ещё произойдёт, то так тому и быть, но я думаю, что мы все вполне довольны тем, что у нас получилось».







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