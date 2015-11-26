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Sixx:A.M.

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7 фев 2022 : 		 DJ ASHBA — о планах относительно SIXX:A.M.

20 дек 2021 : 		 У SIXX:A.M. нет планов на будущее

6 дек 2021 : 		 Видео с текстом от SIXX:A.M.

15 ноя 2021 : 		 Видео с текстом от SIXX:A.M.

4 ноя 2021 : 		 NIKKI SIXX попал в чарты

29 окт 2021 : 		 Nikki Sixx: «Мой путь на сцене в Лос-Анджелесе начался с того, что BLACKIE LAWLESS нуждался в басисте»

25 окт 2021 : 		 Видео с текстом от SIXX:A.M.

22 окт 2021 : 		 У SIXX:A.M. нет планов на новую музыку

20 окт 2021 : 		 Басист SIXX:A.M. представляет мемуары

1 окт 2021 : 		 Видео с текстом от SIXX:A.M.

24 сен 2021 : 		 Видео с текстом от SIXX:A.M.

10 сен 2021 : 		 Басист SIXX:A.M. обвиняет прессу

27 авг 2021 : 		 Новая песня SIXX:A.M.

28 июл 2021 : 		 NIKKI SIXX — о том, почему не говорит про политику

6 июл 2021 : 		 SIXX:A.M. завершают работу над песней

17 июн 2021 : 		 NIKKI SIXX выпустит мемуары осенью

8 июн 2021 : 		 SIXX:A.M. готовят что-то новое

20 май 2021 : 		 Басист SIXX:A.M. работает над новой музыкой

19 ноя 2020 : 		 Лидер SIXX:A.M.: «Трамп выплатит долги благодаря избирателям»

30 окт 2020 : 		 Видео с текстом от SIXX:A.M.

7 окт 2020 : 		 JAMES MICHAEL: «Есть классный материал SIXX:A.M.»

22 авг 2020 : 		 Музыканты DEF LEPPARD, SLIPKNOT, GUNS N' ROSES, FIVE FINGER DEATH PUNCH в новой версии песни SIXX:A.M.

21 авг 2020 : 		 DEF LEPPARD, SLIPKNOT, GUNS N' ROSES, FIVE FINGER DEATH PUNCH в новой версии песни SIXX:A.M.

20 май 2020 : 		 SIXX:A.M. планируют выпуск сборника лучших песен

20 мар 2020 : 		 NIKKI SIXX призывает надевать маски, эксперты утверждают, что это не поможет

30 янв 2020 : 		 Новое видео SIXX:A.M.
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DJ ASHBA — о планах относительно SIXX:A.M.



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DJ ASHBA в рамках недавнего интервью ответил на вопрос, если у него какие-нибудь планы относительно SIXX:A.M.:

«SIXX:A.M. всегда был результатом труда и любви. В SIXX:A.M. все трое до сих пор являются полноправными участниками группы, и мы очень гордимся всем, что мы создали. James [Michael, вокал] недавно упомянул, что он вроде как уходит на пенсию, вроде как отходит от музыки, что печально слышать, но этот парень сделал так много великих, замечательных вещей в своей карьере и песни, частью которых он был. Ему есть чем гордиться.

Но несмотря на это, мы втроём в любой момент можем позвонить друг другу и сказать: "Эй, давай сделаем ещё один тур. Давай напишем новую песню". Так уж мы устроены. Мы никогда ничего не планируем. Так что, я бы сказал, "никогда не говори никогда", но у меня нет намерения делать что-то дальше с этим проектом. Я думаю, что мы сделали хорошее дополнение к SIXX:A.M., выпустив лучшие хиты, и если что-то ещё произойдёт, то так тому и быть, но я думаю, что мы все вполне довольны тем, что у нас получилось».

DJ ASHBA:



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