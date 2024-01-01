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NIKKI SIXX выиграл дело о сталкерах



NIKKI SIXX сообщил, что ему и его жене Courtney выплатили судебные издержки по делу о женщине, которая якобы преследовала их и их четырехлетнюю дочь. 64-летний музыкант, проживающий со своей семьей в Вайоминге, написал в X:



«Люди не могут делать все, что хотят, когда дело касается моей семьи. Важно призвать этих людей к ответу!»

Today we were awarded legal fees from stalker number 2 and are now just awaiting sentencing. People canвЂ™t do whatever they want when it comes to my family. ItвЂ™s important to hold these people accountable.













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