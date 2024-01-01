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*Гитарист DREAM THEATER: «Очень здорово, что Mike вернулся в ... 62
*Вокалист HELMET: «Израиль говорит об уничтожении Газы, как б... 51
*Новая песня KERRY KING 44
*Приговор лидеру ICED EARTH хотят отсрочить 41
*Возвращение THE KOVENANT 29
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Sixx:A.M.

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7 фев 2024 : 		 NIKKI SIXX выиграл дело о сталкерах

17 ноя 2023 : 		 NIKKI SIXX о сталкерах

18 окт 2023 : 		 SHARON OSBOURNE: «Nikki Sixx м**ак, но нюхал ли Ozzy муравьев?»

10 авг 2023 : 		 Басист SIXX:A.M. начал работу над новой книгой

9 июл 2023 : 		 DOLLY PARTON поблагодарила NIKKI SIXX

24 мар 2023 : 		 Басист SIXX:A.M. на альбоме Долли Партон

20 мар 2023 : 		 NIKKI SIXX назвал CARMINE'a APPICE'a «никчёмным барабанщиком»

9 ноя 2022 : 		 Басист SIXX:A.M. купил дом

25 окт 2022 : 		 Вокалист SIXX:A.M. — о возможности записи

2 сен 2022 : 		 Вокалист SIXX:A.M. не против ещё одного альбома

28 фев 2022 : 		 Видео с текстом от SIXX:A.M.

7 фев 2022 : 		 DJ ASHBA — о планах относительно SIXX:A.M.

20 дек 2021 : 		 У SIXX:A.M. нет планов на будущее

6 дек 2021 : 		 Видео с текстом от SIXX:A.M.

15 ноя 2021 : 		 Видео с текстом от SIXX:A.M.

4 ноя 2021 : 		 NIKKI SIXX попал в чарты

29 окт 2021 : 		 Nikki Sixx: «Мой путь на сцене в Лос-Анджелесе начался с того, что BLACKIE LAWLESS нуждался в басисте»

25 окт 2021 : 		 Видео с текстом от SIXX:A.M.

22 окт 2021 : 		 У SIXX:A.M. нет планов на новую музыку

20 окт 2021 : 		 Басист SIXX:A.M. представляет мемуары

1 окт 2021 : 		 Видео с текстом от SIXX:A.M.

24 сен 2021 : 		 Видео с текстом от SIXX:A.M.

10 сен 2021 : 		 Басист SIXX:A.M. обвиняет прессу

27 авг 2021 : 		 Новая песня SIXX:A.M.

28 июл 2021 : 		 NIKKI SIXX — о том, почему не говорит про политику

6 июл 2021 : 		 SIXX:A.M. завершают работу над песней
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NIKKI SIXX выиграл дело о сталкерах



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NIKKI SIXX сообщил, что ему и его жене Courtney выплатили судебные издержки по делу о женщине, которая якобы преследовала их и их четырехлетнюю дочь. 64-летний музыкант, проживающий со своей семьей в Вайоминге, написал в X:

«Люди не могут делать все, что хотят, когда дело касается моей семьи. Важно призвать этих людей к ответу!»

Today we were awarded legal fees from stalker number 2 and are now just awaiting sentencing. People canвЂ™t do whatever they want when it comes to my family. ItвЂ™s important to hold these people accountable.






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