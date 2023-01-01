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NIKKI SIXX назвал CARMINE'a APPICE'a «никчёмным барабанщиком»



Nikki Sixx резко высказался в адрес Carmine'a Appice'a по поводу заявления легендарного барабанщика о том, что гитарист Mick Mars «не был счастлив» перед уходом из MÖTLEY CRÜE.



Sixx, который не давал интервью по поводу ухода Mars'a из MÖTLEY CRÜE, по-видимому, ответил непосредственно на комментарии Appice'a, написав в Твиттере:



«Мне нравится, как люди говорят ЗА нас, не говоря с нами. Вот почему СМИ потеряли всякое доверие. Очевидно, что печатая всякую чушь, они зарабатывают деньги на рекламе, а мы не любим эту игру в кликбейт. Когда правда всплывёт наружу, она будет исходить от нас».



Позже он добавил:



«Никчёмный барабанщик пытается говорить от нашего имени? И низкопробные СМИ бегут за ним, чтобы заработать на лжи? Добро пожаловать в новый печальный мир LOOK AT ME LOOK AT ME"».



17 марта Sixx принял участие в сессии вопросов и ответов в Твиттере, и один из поклонников спросил:



«Правда ли то, что сказал Carmine Appice?»



На что басист MÖTLEY CRÜE ответил:



«Никчёмный барабанщик, говорящий от имени нашей группы без каких-либо фактов, так же смешон, как и аутсайдерские СМИ, распространяющие истории без проверки фактов. Вы услышите правду только от нас».









Love how people talk FOR us without talking TO us. This is why the media has lost credibility. Obviously by printing BS they make money off of advertising and weвЂ™re not into that clickbait game. When the truth comes out it will be FROM Гјs.. #TheFutureIsOurs A washed up drummer trying to speak for us? And bottom feeder media running with it to make money off of lies? Welcome to the sad new world of LOOK AT ME LOOK AT ME. Up next for us, a stadium tour in Europe, Australia , Japan etc.







A washed up drummer speaking for our band without any of the facts is as ridiculous as bottom feeder media running with stories without fact checking. When you hear the truth it will be from us.







ItвЂ™s a funny money game.













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