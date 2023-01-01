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*Барабанщик METALLICA — о "Lulu": «Эта пластинка выдержала ис... 16
*Видео с текстом от METALLICA 14
*На барабанщика DEF LEPPARD напали во Флориде 13
*KIP WINGER — о том, как JAMES HETFIELD извинился перед ним 11
*Может ли OZZY OSBOURNE давать концерты в инвалидном кресле? 10
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Sixx:A.M.

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20 мар 2023 : 		 NIKKI SIXX назвал CARMINE'a APPICE'a «никчёмным барабанщиком»

9 ноя 2022 : 		 Басист SIXX:A.M. купил дом

25 окт 2022 : 		 Вокалист SIXX:A.M. — о возможности записи

2 сен 2022 : 		 Вокалист SIXX:A.M. не против ещё одного альбома

28 фев 2022 : 		 Видео с текстом от SIXX:A.M.

7 фев 2022 : 		 DJ ASHBA — о планах относительно SIXX:A.M.

20 дек 2021 : 		 У SIXX:A.M. нет планов на будущее

6 дек 2021 : 		 Видео с текстом от SIXX:A.M.

15 ноя 2021 : 		 Видео с текстом от SIXX:A.M.

4 ноя 2021 : 		 NIKKI SIXX попал в чарты

29 окт 2021 : 		 Nikki Sixx: «Мой путь на сцене в Лос-Анджелесе начался с того, что BLACKIE LAWLESS нуждался в басисте»

25 окт 2021 : 		 Видео с текстом от SIXX:A.M.

22 окт 2021 : 		 У SIXX:A.M. нет планов на новую музыку

20 окт 2021 : 		 Басист SIXX:A.M. представляет мемуары

1 окт 2021 : 		 Видео с текстом от SIXX:A.M.

24 сен 2021 : 		 Видео с текстом от SIXX:A.M.

10 сен 2021 : 		 Басист SIXX:A.M. обвиняет прессу

27 авг 2021 : 		 Новая песня SIXX:A.M.

28 июл 2021 : 		 NIKKI SIXX — о том, почему не говорит про политику

6 июл 2021 : 		 SIXX:A.M. завершают работу над песней

17 июн 2021 : 		 NIKKI SIXX выпустит мемуары осенью

8 июн 2021 : 		 SIXX:A.M. готовят что-то новое

20 май 2021 : 		 Басист SIXX:A.M. работает над новой музыкой

19 ноя 2020 : 		 Лидер SIXX:A.M.: «Трамп выплатит долги благодаря избирателям»

30 окт 2020 : 		 Видео с текстом от SIXX:A.M.

7 окт 2020 : 		 JAMES MICHAEL: «Есть классный материал SIXX:A.M.»
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NIKKI SIXX назвал CARMINE'a APPICE'a «никчёмным барабанщиком»



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Nikki Sixx резко высказался в адрес Carmine'a Appice'a по поводу заявления легендарного барабанщика о том, что гитарист Mick Mars «не был счастлив» перед уходом из MÖTLEY CRÜE.

Sixx, который не давал интервью по поводу ухода Mars'a из MÖTLEY CRÜE, по-видимому, ответил непосредственно на комментарии Appice'a, написав в Твиттере:

«Мне нравится, как люди говорят ЗА нас, не говоря с нами. Вот почему СМИ потеряли всякое доверие. Очевидно, что печатая всякую чушь, они зарабатывают деньги на рекламе, а мы не любим эту игру в кликбейт. Когда правда всплывёт наружу, она будет исходить от нас».

Позже он добавил:

«Никчёмный барабанщик пытается говорить от нашего имени? И низкопробные СМИ бегут за ним, чтобы заработать на лжи? Добро пожаловать в новый печальный мир LOOK AT ME LOOK AT ME"».

17 марта Sixx принял участие в сессии вопросов и ответов в Твиттере, и один из поклонников спросил:

«Правда ли то, что сказал Carmine Appice?»

На что басист MÖTLEY CRÜE ответил:

«Никчёмный барабанщик, говорящий от имени нашей группы без каких-либо фактов, так же смешон, как и аутсайдерские СМИ, распространяющие истории без проверки фактов. Вы услышите правду только от нас».

Love how people talk FOR us without talking TO us. This is why the media has lost credibility. Obviously by printing BS they make money off of advertising and weвЂ™re not into that clickbait game. When the truth comes out it will be FROM Гјs..#TheFutureIsOurs



A washed up drummer trying to speak for us? And bottom feeder media running with it to make money off of lies? Welcome to the sad new world of LOOK AT ME LOOK AT ME. Up next for us, a stadium tour in Europe, Australia , Japan etc.



A washed up drummer speaking for our band without any of the facts is as ridiculous as bottom feeder media running with stories without fact checking. When you hear the truth it will be from us.



ItвЂ™s a funny money game.






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