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*CHRIS POLAND: «Кто думал, что Peace Sells... But Who's ... 43
*GEEZER BUTLER: «Не ем мясо после восьми» 30
*Барабанщик IRON MAIDEN перенес инсульт 29
*Новое видео DOKKEN 19
*Обновленное видео DISMEMBER 17
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Sixx:A.M.

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10 авг 2023 : 		 Басист SIXX:A.M. начал работу над новой книгой

9 июл 2023 : 		 DOLLY PARTON поблагодарила NIKKI SIXX

24 мар 2023 : 		 Басист SIXX:A.M. на альбоме Долли Партон

20 мар 2023 : 		 NIKKI SIXX назвал CARMINE'a APPICE'a «никчёмным барабанщиком»

9 ноя 2022 : 		 Басист SIXX:A.M. купил дом

25 окт 2022 : 		 Вокалист SIXX:A.M. — о возможности записи

2 сен 2022 : 		 Вокалист SIXX:A.M. не против ещё одного альбома

28 фев 2022 : 		 Видео с текстом от SIXX:A.M.

7 фев 2022 : 		 DJ ASHBA — о планах относительно SIXX:A.M.

20 дек 2021 : 		 У SIXX:A.M. нет планов на будущее

6 дек 2021 : 		 Видео с текстом от SIXX:A.M.

15 ноя 2021 : 		 Видео с текстом от SIXX:A.M.

4 ноя 2021 : 		 NIKKI SIXX попал в чарты

29 окт 2021 : 		 Nikki Sixx: «Мой путь на сцене в Лос-Анджелесе начался с того, что BLACKIE LAWLESS нуждался в басисте»

25 окт 2021 : 		 Видео с текстом от SIXX:A.M.

22 окт 2021 : 		 У SIXX:A.M. нет планов на новую музыку

20 окт 2021 : 		 Басист SIXX:A.M. представляет мемуары

1 окт 2021 : 		 Видео с текстом от SIXX:A.M.

24 сен 2021 : 		 Видео с текстом от SIXX:A.M.

10 сен 2021 : 		 Басист SIXX:A.M. обвиняет прессу

27 авг 2021 : 		 Новая песня SIXX:A.M.

28 июл 2021 : 		 NIKKI SIXX — о том, почему не говорит про политику

6 июл 2021 : 		 SIXX:A.M. завершают работу над песней

17 июн 2021 : 		 NIKKI SIXX выпустит мемуары осенью

8 июн 2021 : 		 SIXX:A.M. готовят что-то новое

20 май 2021 : 		 Басист SIXX:A.M. работает над новой музыкой
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Басист SIXX:A.M. начал работу над новой книгой



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Nikki Sixx опубликовал следующее сообщение:

«Начал работу над пятой книгой. Если всё пойдёт гладко, мы сможем выпустить её в следующем году. Если всё получится, то я в пятый раз войду в список бестселлеров New York Times.....

Писать книги — это большая честь.

Я буду держать вас в курсе событий...

Спасибо, что всегда поддерживаете моё пристрастие к словоблудию».






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10 авг 2023
T
Termofucker
Героиновые днеаники были бесподобны.Одна из лучших музыкальных автобиографий.Больше ничего не читал,не переведено.

просмотров: 226

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