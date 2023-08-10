сегодня



Басист SIXX:A.M. начал работу над новой книгой



Nikki Sixx опубликовал следующее сообщение:



«Начал работу над пятой книгой. Если всё пойдёт гладко, мы сможем выпустить её в следующем году. Если всё получится, то я в пятый раз войду в список бестселлеров New York Times.....



Писать книги — это большая честь.



Я буду держать вас в курсе событий...



Спасибо, что всегда поддерживаете моё пристрастие к словоблудию».











+1 -0



( 1 ) просмотров: 226

