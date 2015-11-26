Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*BRUCE DICKINSON заявил, что "Senjutsu" — один из его любимых... 59
*Новое видео ARCH ENEMY 42
*PAUL STANLEY и GENE SIMMONS — о культуре отмены 32
*DAVE LOMBARDO считает альбом SLAYER "Reign In Blood" шедевро... 30
*Бывший гитарист JUDAS PRIEST: «Я не вернусь!» 25
[= ||| все новости группы



*

Sixx:A.M.

*



22 окт 2021 : 		 У SIXX:A.M. нет планов на новую музыку

20 окт 2021 : 		 Басист SIXX:A.M. представляет мемуары

1 окт 2021 : 		 Видео с текстом от SIXX:A.M.

24 сен 2021 : 		 Видео с текстом от SIXX:A.M.

10 сен 2021 : 		 Басист SIXX:A.M. обвиняет прессу

27 авг 2021 : 		 Новая песня SIXX:A.M.

28 июл 2021 : 		 NIKKI SIXX — о том, почему не говорит про политику

6 июл 2021 : 		 SIXX:A.M. завершают работу над песней

17 июн 2021 : 		 NIKKI SIXX выпустит мемуары осенью

8 июн 2021 : 		 SIXX:A.M. готовят что-то новое

20 май 2021 : 		 Басист SIXX:A.M. работает над новой музыкой

19 ноя 2020 : 		 Лидер SIXX:A.M.: «Трамп выплатит долги благодаря избирателям»

30 окт 2020 : 		 Видео с текстом от SIXX:A.M.

7 окт 2020 : 		 JAMES MICHAEL: «Есть классный материал SIXX:A.M.»

22 авг 2020 : 		 Музыканты DEF LEPPARD, SLIPKNOT, GUNS N' ROSES, FIVE FINGER DEATH PUNCH в новой версии песни SIXX:A.M.

21 авг 2020 : 		 DEF LEPPARD, SLIPKNOT, GUNS N' ROSES, FIVE FINGER DEATH PUNCH в новой версии песни SIXX:A.M.

20 май 2020 : 		 SIXX:A.M. планируют выпуск сборника лучших песен

20 мар 2020 : 		 NIKKI SIXX призывает надевать маски, эксперты утверждают, что это не поможет

30 янв 2020 : 		 Новое видео SIXX:A.M.

22 янв 2020 : 		 DJ ASHBA признался в вождении под мухой

22 дек 2019 : 		 Видео с текстом от SIXX:A.M.

28 окт 2019 : 		 SIXX:A.M. не работают над альбомом

28 сен 2019 : 		 Новая песня SIXX:A.M.

16 июл 2019 : 		 Бывшая жена NIKKI SIXX заявила, что он использует хитрую схему, чтобы избежать выплаты причитающихся ей денег

5 апр 2019 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE: «Не гранж убил хэйр-группы, они убили себя сами»

21 янв 2019 : 		 NIKKI SIXX: «Удивлён, что R. KELLY ещё не в тюрьме или не сдох»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

У SIXX:A.M. нет планов на новую музыку



*
zoom
*
* *
James Michael в рамках недавней беседы ответил на вопрос о том, что сборник лучших песен группа часто выпускает на закате своей карьеры:

«Я думаю, что пока мы сами не знаем, какое будущее ждёт SIXX:A.M. Поэтому, когда мы сели и начали записывать материал [для "Hits"], то думали: "Это хороший способ завершить деятельность SIXX:A.M.". Так что мы смотрели на это как на "Это конец, по крайней мере, на данный момент". И это также было важным аспектом для нас, когда мы шли в студию и записывали альбом, потому что мы действительно хотели иметь возможность — не знаю, как лучше это описать, — упаковать его, надеть на него красивый бант и действительно почувствовать, что мы контролировали процесс от начала и до конца. Так что это было забавно и увлекательно. И как я уже сказал, мы никогда не знаем, какое будущее у SIXX:A.M., но сейчас мы смотрим на положение и считаем: "Это хороший способ завершить дело"».

На вопрос о том, есть ли у SIXX:A.M. какие-либо планы по гастролям в поддержку "Hits", он ответил:

«У нас нет никаких гастрольных планов. Я знаю, что у MÖTLEY CRÜE запланирован большой тур, который сейчас перенесён. Так что Nikki целиком в этом деле. И поэтому планов относительно нашей группы нет никаких.

Когда мы ушли с рынка пару лет назад, мы все очень устали. И я думаю, что мы просто естественным образом приняли решение, что на этом гастроли для SIXX:A.M. могут быть закончены. Но никогда не знаешь, что сделает с кем-то перерыв. Так что посмотрим».

SIXX:A.M. Doesn











Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 229

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом