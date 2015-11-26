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У SIXX:A.M. нет планов на новую музыку



James Michael в рамках недавней беседы ответил на вопрос о том, что сборник лучших песен группа часто выпускает на закате своей карьеры:



«Я думаю, что пока мы сами не знаем, какое будущее ждёт SIXX:A.M. Поэтому, когда мы сели и начали записывать материал [для "Hits"], то думали: "Это хороший способ завершить деятельность SIXX:A.M.". Так что мы смотрели на это как на "Это конец, по крайней мере, на данный момент". И это также было важным аспектом для нас, когда мы шли в студию и записывали альбом, потому что мы действительно хотели иметь возможность — не знаю, как лучше это описать, — упаковать его, надеть на него красивый бант и действительно почувствовать, что мы контролировали процесс от начала и до конца. Так что это было забавно и увлекательно. И как я уже сказал, мы никогда не знаем, какое будущее у SIXX:A.M., но сейчас мы смотрим на положение и считаем: "Это хороший способ завершить дело"».



На вопрос о том, есть ли у SIXX:A.M. какие-либо планы по гастролям в поддержку "Hits", он ответил:



«У нас нет никаких гастрольных планов. Я знаю, что у MÖTLEY CRÜE запланирован большой тур, который сейчас перенесён. Так что Nikki целиком в этом деле. И поэтому планов относительно нашей группы нет никаких.



Когда мы ушли с рынка пару лет назад, мы все очень устали. И я думаю, что мы просто естественным образом приняли решение, что на этом гастроли для SIXX:A.M. могут быть закончены. Но никогда не знаешь, что сделает с кем-то перерыв. Так что посмотрим».







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