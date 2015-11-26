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Sixx:A.M.

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28 июл 2021 : 		 NIKKI SIXX — о том, почему не говорит про политику

6 июл 2021 : 		 SIXX:A.M. завершают работу над песней

17 июн 2021 : 		 NIKKI SIXX выпустит мемуары осенью

8 июн 2021 : 		 SIXX:A.M. готовят что-то новое

20 май 2021 : 		 Басист SIXX:A.M. работает над новой музыкой

19 ноя 2020 : 		 Лидер SIXX:A.M.: «Трамп выплатит долги благодаря избирателям»

30 окт 2020 : 		 Видео с текстом от SIXX:A.M.

7 окт 2020 : 		 JAMES MICHAEL: «Есть классный материал SIXX:A.M.»

22 авг 2020 : 		 Музыканты DEF LEPPARD, SLIPKNOT, GUNS N' ROSES, FIVE FINGER DEATH PUNCH в новой версии песни SIXX:A.M.

21 авг 2020 : 		 DEF LEPPARD, SLIPKNOT, GUNS N' ROSES, FIVE FINGER DEATH PUNCH в новой версии песни SIXX:A.M.

20 май 2020 : 		 SIXX:A.M. планируют выпуск сборника лучших песен

20 мар 2020 : 		 NIKKI SIXX призывает надевать маски, эксперты утверждают, что это не поможет

30 янв 2020 : 		 Новое видео SIXX:A.M.

22 янв 2020 : 		 DJ ASHBA признался в вождении под мухой

22 дек 2019 : 		 Видео с текстом от SIXX:A.M.

28 окт 2019 : 		 SIXX:A.M. не работают над альбомом

28 сен 2019 : 		 Новая песня SIXX:A.M.

16 июл 2019 : 		 Бывшая жена NIKKI SIXX заявила, что он использует хитрую схему, чтобы избежать выплаты причитающихся ей денег

5 апр 2019 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE: «Не гранж убил хэйр-группы, они убили себя сами»

21 янв 2019 : 		 NIKKI SIXX: «Удивлён, что R. KELLY ещё не в тюрьме или не сдох»

25 дек 2018 : 		 NIKKI SIXX исполнил MÖTLEY CRÜE с CHEVY METAL

11 дек 2018 : 		 SIXX:A.M. снимут новый клип

5 дек 2018 : 		 NIKKI SIXX работает над трилогией

31 июл 2018 : 		 Гитарист SIXX: A.M. попался на нетрезвом вождении

21 ноя 2017 : 		 Рассказ о делюкс-версии альбома SiXX:A.M.

6 ноя 2017 : 		 Видео с текстом от SIXX:A.M.
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NIKKI SIXX — о том, почему не говорит про политику



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В рамках одного из интервью осенью прошлого года NIKKI SIXX ответил на вопрос, почему не высказывается по политическим аспектам, как это регулярно делают его коллеги по цеху типа Bach'a или Snider'a:

«Мы могли бы сделать целое интервью, где я бы рассказал вам о своём мнении об этой администрации и других администрациях, но я не политик, я рок-звезда, и люди не хотят, чтобы я говорил о таких вещах. Они говорят мне "оставаться в своём кругу" и просто играть на басу. На самом деле я не хочу просто играть на бас-гитаре, но я не хочу вызывать отчуждение и вступать в борьбу с грязью».

На вопрос о том, пойдёт ли он когда-нибудь в политику, Sixx, который считается одним из ведущих представителей и защитников здорового образа жизни в музыке, сказал:

«Я был бы слишком обеспокоен своим прошлым, но посмотрите на нашего президента [Трампа]. Но если серьёзно, я считаю себя червяком на крючке для многого из того, что мы сейчас делаем. Я не думаю, что это моя работа — быть политиком, но я определённо буду помогать толкать телегу в гору до тех пор, пока у меня есть силы, а это навсегда. Мне не всё равно, и я хочу что-то изменить, потому что без моего собственного восстановления, без моей собственной трезвости я был бы мертв. И как жаль, что я так и не получил помощи и у меня не было никого рядом, кто мог бы поддержать меня, и я упустил все эти прекрасные возможности — прекрасных детей, которые у меня родились, музыку, которую я написал, фотографию, живопись и книги. Поэтому я думаю, что самое важное для меня — это если кто-то сталкивается с тем, с чем сталкивался я, или с какой-то версией этого, если мы можем помочь им увидеть, что есть дверь, и дать им ключ, то для меня этого достаточно. Мне не нужно, чтобы мне платили за мои услуги, похлопали по спине или дали награду».

NIKKI SIXX Explains Why He Is Reluctant To Publicly Speak Out On Political Issues



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