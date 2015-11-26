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все новости группы
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США
28 июл 2021 :
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NIKKI SIXX — о том, почему не говорит про политику
6 июл 2021 :
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SIXX:A.M. завершают работу над песней
17 июн 2021 :
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NIKKI SIXX выпустит мемуары осенью
8 июн 2021 :
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SIXX:A.M. готовят что-то новое
20 май 2021 :
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Басист SIXX:A.M. работает над новой музыкой
19 ноя 2020 :
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Лидер SIXX:A.M.: «Трамп выплатит долги благодаря избирателям»
30 окт 2020 :
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Видео с текстом от SIXX:A.M.
7 окт 2020 :
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JAMES MICHAEL: «Есть классный материал SIXX:A.M.»
22 авг 2020 :
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Музыканты DEF LEPPARD, SLIPKNOT, GUNS N' ROSES, FIVE FINGER DEATH PUNCH в новой версии песни SIXX:A.M.
21 авг 2020 :
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DEF LEPPARD, SLIPKNOT, GUNS N' ROSES, FIVE FINGER DEATH PUNCH в новой версии песни SIXX:A.M.
20 май 2020 :
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SIXX:A.M. планируют выпуск сборника лучших песен
20 мар 2020 :
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NIKKI SIXX призывает надевать маски, эксперты утверждают, что это не поможет
30 янв 2020 :
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Новое видео SIXX:A.M.
22 янв 2020 :
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DJ ASHBA признался в вождении под мухой
22 дек 2019 :
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Видео с текстом от SIXX:A.M.
28 окт 2019 :
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SIXX:A.M. не работают над альбомом
28 сен 2019 :
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Новая песня SIXX:A.M.
16 июл 2019 :
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Бывшая жена NIKKI SIXX заявила, что он использует хитрую схему, чтобы избежать выплаты причитающихся ей денег
5 апр 2019 :
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Басист MÖTLEY CRÜE: «Не гранж убил хэйр-группы, они убили себя сами»
21 янв 2019 :
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NIKKI SIXX: «Удивлён, что R. KELLY ещё не в тюрьме или не сдох»
25 дек 2018 :
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NIKKI SIXX исполнил MÖTLEY CRÜE с CHEVY METAL
11 дек 2018 :
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SIXX:A.M. снимут новый клип
5 дек 2018 :
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NIKKI SIXX работает над трилогией
31 июл 2018 :
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Гитарист SIXX: A.M. попался на нетрезвом вождении
21 ноя 2017 :
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Рассказ о делюкс-версии альбома SiXX:A.M.
6 ноя 2017 :
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Видео с текстом от SIXX:A.M.
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сегодня
NIKKI SIXX — о том, почему не говорит про политику
В рамках одного из интервью осенью прошлого года NIKKI SIXX ответил на вопрос, почему не высказывается по политическим аспектам, как это регулярно делают его коллеги по цеху типа Bach'a или Snider'a:
«Мы могли бы сделать целое интервью, где я бы рассказал вам о своём мнении об этой администрации и других администрациях, но я не политик, я рок-звезда, и люди не хотят, чтобы я говорил о таких вещах. Они говорят мне "оставаться в своём кругу" и просто играть на басу. На самом деле я не хочу просто играть на бас-гитаре, но я не хочу вызывать отчуждение и вступать в борьбу с грязью».
На вопрос о том, пойдёт ли он когда-нибудь в политику, Sixx, который считается одним из ведущих представителей и защитников здорового образа жизни в музыке, сказал:
«Я был бы слишком обеспокоен своим прошлым, но посмотрите на нашего президента [Трампа]. Но если серьёзно, я считаю себя червяком на крючке для многого из того, что мы сейчас делаем. Я не думаю, что это моя работа — быть политиком, но я определённо буду помогать толкать телегу в гору до тех пор, пока у меня есть силы, а это навсегда. Мне не всё равно, и я хочу что-то изменить, потому что без моего собственного восстановления, без моей собственной трезвости я был бы мертв. И как жаль, что я так и не получил помощи и у меня не было никого рядом, кто мог бы поддержать меня, и я упустил все эти прекрасные возможности — прекрасных детей, которые у меня родились, музыку, которую я написал, фотографию, живопись и книги. Поэтому я думаю, что самое важное для меня — это если кто-то сталкивается с тем, с чем сталкивался я, или с какой-то версией этого, если мы можем помочь им увидеть, что есть дверь, и дать им ключ, то для меня этого достаточно. Мне не нужно, чтобы мне платили за мои услуги, похлопали по спине или дали награду».
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