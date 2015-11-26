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NIKKI SIXX — о том, почему не говорит про политику



В рамках одного из интервью осенью прошлого года NIKKI SIXX ответил на вопрос, почему не высказывается по политическим аспектам, как это регулярно делают его коллеги по цеху типа Bach'a или Snider'a:



«Мы могли бы сделать целое интервью, где я бы рассказал вам о своём мнении об этой администрации и других администрациях, но я не политик, я рок-звезда, и люди не хотят, чтобы я говорил о таких вещах. Они говорят мне "оставаться в своём кругу" и просто играть на басу. На самом деле я не хочу просто играть на бас-гитаре, но я не хочу вызывать отчуждение и вступать в борьбу с грязью».



На вопрос о том, пойдёт ли он когда-нибудь в политику, Sixx, который считается одним из ведущих представителей и защитников здорового образа жизни в музыке, сказал:



«Я был бы слишком обеспокоен своим прошлым, но посмотрите на нашего президента [Трампа]. Но если серьёзно, я считаю себя червяком на крючке для многого из того, что мы сейчас делаем. Я не думаю, что это моя работа — быть политиком, но я определённо буду помогать толкать телегу в гору до тех пор, пока у меня есть силы, а это навсегда. Мне не всё равно, и я хочу что-то изменить, потому что без моего собственного восстановления, без моей собственной трезвости я был бы мертв. И как жаль, что я так и не получил помощи и у меня не было никого рядом, кто мог бы поддержать меня, и я упустил все эти прекрасные возможности — прекрасных детей, которые у меня родились, музыку, которую я написал, фотографию, живопись и книги. Поэтому я думаю, что самое важное для меня — это если кто-то сталкивается с тем, с чем сталкивался я, или с какой-то версией этого, если мы можем помочь им увидеть, что есть дверь, и дать им ключ, то для меня этого достаточно. Мне не нужно, чтобы мне платили за мои услуги, похлопали по спине или дали награду».







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