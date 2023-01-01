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Басист SIXX:A.M. на альбоме Долли Партон



Nikki Sixx принял участие в записи нового альбома Долли Партон, о чём он рассказал следующее:



«Вчера записал бас для Долли Партон.



Снова вернулся в спортзал, чтобы побороть джетлаг после тура и насладиться семейным отдыхом.



Дал отличное интервью журналу Sweden Rock, и они даже могут опубликовать некоторые из моих уличных фотографий».

Played bass on a song for Dolly Parton yesterday. Been back in the gym again to beat the jet-lag from the tour and enjoying family time.Had a great interview with Sweden Rock magazine and they might even feature some of my street photography. рџ‘ЌрџЏЅ













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