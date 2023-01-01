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*Бывший басист ACCEPT был несчастлив в группе 34
*Вокалист HELLOWEEN — о материале для нового альбома 23
*Видео с выступления FEAR FACTORY 19
*Барабанщик METALLICA — о "Lulu": «Эта пластинка выдержала ис... 19
*Видео с текстом от IMMORTAL 15
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Sixx:A.M.

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24 мар 2023 : 		 Басист SIXX:A.M. на альбоме Долли Партон

20 мар 2023 : 		 NIKKI SIXX назвал CARMINE'a APPICE'a «никчёмным барабанщиком»

9 ноя 2022 : 		 Басист SIXX:A.M. купил дом

25 окт 2022 : 		 Вокалист SIXX:A.M. — о возможности записи

2 сен 2022 : 		 Вокалист SIXX:A.M. не против ещё одного альбома

28 фев 2022 : 		 Видео с текстом от SIXX:A.M.

7 фев 2022 : 		 DJ ASHBA — о планах относительно SIXX:A.M.

20 дек 2021 : 		 У SIXX:A.M. нет планов на будущее

6 дек 2021 : 		 Видео с текстом от SIXX:A.M.

15 ноя 2021 : 		 Видео с текстом от SIXX:A.M.

4 ноя 2021 : 		 NIKKI SIXX попал в чарты

29 окт 2021 : 		 Nikki Sixx: «Мой путь на сцене в Лос-Анджелесе начался с того, что BLACKIE LAWLESS нуждался в басисте»

25 окт 2021 : 		 Видео с текстом от SIXX:A.M.

22 окт 2021 : 		 У SIXX:A.M. нет планов на новую музыку

20 окт 2021 : 		 Басист SIXX:A.M. представляет мемуары

1 окт 2021 : 		 Видео с текстом от SIXX:A.M.

24 сен 2021 : 		 Видео с текстом от SIXX:A.M.

10 сен 2021 : 		 Басист SIXX:A.M. обвиняет прессу

27 авг 2021 : 		 Новая песня SIXX:A.M.

28 июл 2021 : 		 NIKKI SIXX — о том, почему не говорит про политику

6 июл 2021 : 		 SIXX:A.M. завершают работу над песней

17 июн 2021 : 		 NIKKI SIXX выпустит мемуары осенью

8 июн 2021 : 		 SIXX:A.M. готовят что-то новое

20 май 2021 : 		 Басист SIXX:A.M. работает над новой музыкой

19 ноя 2020 : 		 Лидер SIXX:A.M.: «Трамп выплатит долги благодаря избирателям»

30 окт 2020 : 		 Видео с текстом от SIXX:A.M.
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Басист SIXX:A.M. на альбоме Долли Партон



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Nikki Sixx принял участие в записи нового альбома Долли Партон, о чём он рассказал следующее:

«Вчера записал бас для Долли Партон.

Снова вернулся в спортзал, чтобы побороть джетлаг после тура и насладиться семейным отдыхом.

Дал отличное интервью журналу Sweden Rock, и они даже могут опубликовать некоторые из моих уличных фотографий».

Played bass on a song for Dolly Parton yesterday. Been back in the gym again to beat the jet-lag from the tour and enjoying family time.Had a great interview with Sweden Rock magazine and they might even feature some of my street photography. рџ‘ЌрџЏЅ






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