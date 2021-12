сегодня



У SIXX:A.M. нет планов на будущее



Вокалист SIXX:A.M. James Michael в рамках промоушна сборника лучших песен ответил на вопрос, есть ли у группы какие-либо планы на новый материал:



«Забавно — каждый раз, когда SIXX:A.M. выпускали альбом, мы говорили себе: "Это последний альбом, который мы собираемся сделать". Мы говорили это во время записи саундтрека "The Heroin Diaries". Мы сказали: "Это единственный раз. Мы никогда не будем делать этого снова". Потом мы записали "This Is Gonna Hurt", и это было из серии: "Да, это точно будет наш последний альбом". Потом мы записали "Modern Vintage" и подумали: "Это будет последний альбом". Так что мы говорили это с самого начала.



Когда мы собирали этот сборник "Hits", мы, конечно, думали о том, что если это последнее, что делает SIXX:A.M., мы хотим, чтобы это было правильным, продуманным и значимым. И поэтому мы решили, что это будет именно так; мы хотели красиво завершить десятилетие музыки, которую создали.



Так что на данный момент у нас нет никаких планов — ни гастролей, ни новой музыки, ничего. Вот почему мы так рады поделиться со всеми этим альбомом "Hits", потому что он может стать последним, что мы выпускаем. Я не знаю. Посмотрим. Одно, чему я научился с SIXX:A.M., — я никогда не говорю "никогда"».













