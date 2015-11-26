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Sixx:A.M.

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20 дек 2021 : 		 У SIXX:A.M. нет планов на будущее

6 дек 2021 : 		 Видео с текстом от SIXX:A.M.

15 ноя 2021 : 		 Видео с текстом от SIXX:A.M.

4 ноя 2021 : 		 NIKKI SIXX попал в чарты

29 окт 2021 : 		 Nikki Sixx: «Мой путь на сцене в Лос-Анджелесе начался с того, что BLACKIE LAWLESS нуждался в басисте»

25 окт 2021 : 		 Видео с текстом от SIXX:A.M.

22 окт 2021 : 		 У SIXX:A.M. нет планов на новую музыку

20 окт 2021 : 		 Басист SIXX:A.M. представляет мемуары

1 окт 2021 : 		 Видео с текстом от SIXX:A.M.

24 сен 2021 : 		 Видео с текстом от SIXX:A.M.

10 сен 2021 : 		 Басист SIXX:A.M. обвиняет прессу

27 авг 2021 : 		 Новая песня SIXX:A.M.

28 июл 2021 : 		 NIKKI SIXX — о том, почему не говорит про политику

6 июл 2021 : 		 SIXX:A.M. завершают работу над песней

17 июн 2021 : 		 NIKKI SIXX выпустит мемуары осенью

8 июн 2021 : 		 SIXX:A.M. готовят что-то новое

20 май 2021 : 		 Басист SIXX:A.M. работает над новой музыкой

19 ноя 2020 : 		 Лидер SIXX:A.M.: «Трамп выплатит долги благодаря избирателям»

30 окт 2020 : 		 Видео с текстом от SIXX:A.M.

7 окт 2020 : 		 JAMES MICHAEL: «Есть классный материал SIXX:A.M.»

22 авг 2020 : 		 Музыканты DEF LEPPARD, SLIPKNOT, GUNS N' ROSES, FIVE FINGER DEATH PUNCH в новой версии песни SIXX:A.M.

21 авг 2020 : 		 DEF LEPPARD, SLIPKNOT, GUNS N' ROSES, FIVE FINGER DEATH PUNCH в новой версии песни SIXX:A.M.

20 май 2020 : 		 SIXX:A.M. планируют выпуск сборника лучших песен

20 мар 2020 : 		 NIKKI SIXX призывает надевать маски, эксперты утверждают, что это не поможет

30 янв 2020 : 		 Новое видео SIXX:A.M.

22 янв 2020 : 		 DJ ASHBA признался в вождении под мухой
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У SIXX:A.M. нет планов на будущее



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Вокалист SIXX:A.M. James Michael в рамках промоушна сборника лучших песен ответил на вопрос, есть ли у группы какие-либо планы на новый материал:

«Забавно — каждый раз, когда SIXX:A.M. выпускали альбом, мы говорили себе: "Это последний альбом, который мы собираемся сделать". Мы говорили это во время записи саундтрека "The Heroin Diaries". Мы сказали: "Это единственный раз. Мы никогда не будем делать этого снова". Потом мы записали "This Is Gonna Hurt", и это было из серии: "Да, это точно будет наш последний альбом". Потом мы записали "Modern Vintage" и подумали: "Это будет последний альбом". Так что мы говорили это с самого начала.

Когда мы собирали этот сборник "Hits", мы, конечно, думали о том, что если это последнее, что делает SIXX:A.M., мы хотим, чтобы это было правильным, продуманным и значимым. И поэтому мы решили, что это будет именно так; мы хотели красиво завершить десятилетие музыки, которую создали.

Так что на данный момент у нас нет никаких планов — ни гастролей, ни новой музыки, ничего. Вот почему мы так рады поделиться со всеми этим альбомом "Hits", потому что он может стать последним, что мы выпускаем. Я не знаю. Посмотрим. Одно, чему я научился с SIXX:A.M., — я никогда не говорю "никогда"».

SIXX:A.M. Has No Plans To Record More New Music Or Perform Live Again





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