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Басист MÖTLEY CRÜE: «Не гранж убил хэйр-группы, они убили себя сами»



В недавнем разговоре с Kerrang! басист MÖTLEY CRÜE Nikki Sixx обсудил вопрос о том, как рост популярности гранжа в начале 1990-х повлиял на исчезновение с радио и MTV большинства рок-групп и обрушил продажи их альбомов. На вопрос о том, правильно ли связывать его команду с POISON и WARRANT, Nikki ответил:



«Я бы хотел сказать, что не считаю, что группы типа NIRVANA и PEARL JAM убили упомянутые вами команды, я считаю, что они убили себя сами. Они же просто плодили копии копий. Мы, со своей стороны, просто взорвались.



Забудьте на минуту об образе жизни — то, что позволило нам провести себя через всю музыку, что мы сделали, и то, насколько хороши мы можем быть, — это случилось только тогда, когда мы все собрались вместе. У каждой отличной группы есть взлёты и падения, они начинают как все, и если им повезёт, они смогут дойти до вершины. Но в конце концов тебе придётся с неё сойти. Лишь единицы достаточно удачливы для того, чтобы стать популярными и оставаться такими вечность. Так устроена музыка — она меняется, технологии меняются, мода меняется, и общество выглядит иначе. Но ещё раз повторюсь: сегодня столько групп, которые чертовски инертны».











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