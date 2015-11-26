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Sixx:A.M.

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5 апр 2019 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE: «Не гранж убил хэйр-группы, они убили себя сами»

21 янв 2019 : 		 NIKKI SIXX: «Удивлён, что R. KELLY ещё не в тюрьме или не сдох»

25 дек 2018 : 		 NIKKI SIXX исполнил MÖTLEY CRÜE с CHEVY METAL

11 дек 2018 : 		 SIXX:A.M. снимут новый клип

5 дек 2018 : 		 NIKKI SIXX работает над трилогией

31 июл 2018 : 		 Гитарист SIXX: A.M. попался на нетрезвом вождении

21 ноя 2017 : 		 Рассказ о делюкс-версии альбома SiXX:A.M.

6 ноя 2017 : 		 Видео с текстом от SIXX:A.M.

23 авг 2017 : 		 Переиздание SIXX:A.M. выйдет осенью

27 июн 2017 : 		 NIKKI SIXX: «Я неофициально соскочил на пенсию»

13 июн 2017 : 		 Видео с текстом от SIXX:A.M.

16 апр 2017 : 		 Басист SIXX:A.M. восстанавливается после операции

21 мар 2017 : 		 NIKKI SIXX боится, что Трамп втянет Америку в войну

27 дек 2016 : 		 Обучающее видео от гитариста SIXX:A.M.

23 ноя 2016 : 		 Басист SIXX:A.M. о победе Трампа

18 ноя 2016 : 		 Новый альбом SIXX:A.M. доступен для прослушивания

11 ноя 2016 : 		 Новая песня SIXX:A.M.

5 ноя 2016 : 		 Новая песня SIXX:A.M.

15 окт 2016 : 		 Новое видео SIXX:A.M.

12 сен 2016 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома SIXX:A.M.

9 сен 2016 : 		 Новый альбом SIXX:A.M. выйдет осенью

28 авг 2016 : 		 Акустика от SIXX:A.M.

26 авг 2016 : 		 Видео с текстом от SIXX:A.M.

31 июл 2016 : 		 SIXX:A.M. в Швеции

8 июн 2016 : 		 SIXX:A.M.: Два концерта в один день!

6 июн 2016 : 		 Кавер-версия MÖTLEY CRÜE от SIXX:A.M.
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Басист MÖTLEY CRÜE: «Не гранж убил хэйр-группы, они убили себя сами»



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В недавнем разговоре с Kerrang! басист MÖTLEY CRÜE Nikki Sixx обсудил вопрос о том, как рост популярности гранжа в начале 1990-х повлиял на исчезновение с радио и MTV большинства рок-групп и обрушил продажи их альбомов. На вопрос о том, правильно ли связывать его команду с POISON и WARRANT, Nikki ответил:

«Я бы хотел сказать, что не считаю, что группы типа NIRVANA и PEARL JAM убили упомянутые вами команды, я считаю, что они убили себя сами. Они же просто плодили копии копий. Мы, со своей стороны, просто взорвались.

Забудьте на минуту об образе жизни — то, что позволило нам провести себя через всю музыку, что мы сделали, и то, насколько хороши мы можем быть, — это случилось только тогда, когда мы все собрались вместе. У каждой отличной группы есть взлёты и падения, они начинают как все, и если им повезёт, они смогут дойти до вершины. Но в конце концов тебе придётся с неё сойти. Лишь единицы достаточно удачливы для того, чтобы стать популярными и оставаться такими вечность. Так устроена музыка — она меняется, технологии меняются, мода меняется, и общество выглядит иначе. Но ещё раз повторюсь: сегодня столько групп, которые чертовски инертны».



NIKKI SIXX Doesn



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КомментарииСкрыть/показать 2 )

The Dark Moon


5 апр 2019, 16:30		Всё сказанное - в точку! А то вечно ноют про то, как же раньше было круто, а потом пришёл сопляк Кобейн и всё испортил. Причины неудачи нужно искать в себе, а не в других.

Rutger


5 апр 2019, 17:03		Каков наглец, замахнулся на священную метал-страшилку - эпоху гранжа


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