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Sixx:A.M.

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29 окт 2021 : 		 Nikki Sixx: «Мой путь на сцене в Лос-Анджелесе начался с того, что BLACKIE LAWLESS нуждался в басисте»

25 окт 2021 : 		 Видео с текстом от SIXX:A.M.

22 окт 2021 : 		 У SIXX:A.M. нет планов на новую музыку

20 окт 2021 : 		 Басист SIXX:A.M. представляет мемуары

1 окт 2021 : 		 Видео с текстом от SIXX:A.M.

24 сен 2021 : 		 Видео с текстом от SIXX:A.M.

10 сен 2021 : 		 Басист SIXX:A.M. обвиняет прессу

27 авг 2021 : 		 Новая песня SIXX:A.M.

28 июл 2021 : 		 NIKKI SIXX — о том, почему не говорит про политику

6 июл 2021 : 		 SIXX:A.M. завершают работу над песней

17 июн 2021 : 		 NIKKI SIXX выпустит мемуары осенью

8 июн 2021 : 		 SIXX:A.M. готовят что-то новое

20 май 2021 : 		 Басист SIXX:A.M. работает над новой музыкой

19 ноя 2020 : 		 Лидер SIXX:A.M.: «Трамп выплатит долги благодаря избирателям»

30 окт 2020 : 		 Видео с текстом от SIXX:A.M.

7 окт 2020 : 		 JAMES MICHAEL: «Есть классный материал SIXX:A.M.»

22 авг 2020 : 		 Музыканты DEF LEPPARD, SLIPKNOT, GUNS N' ROSES, FIVE FINGER DEATH PUNCH в новой версии песни SIXX:A.M.

21 авг 2020 : 		 DEF LEPPARD, SLIPKNOT, GUNS N' ROSES, FIVE FINGER DEATH PUNCH в новой версии песни SIXX:A.M.

20 май 2020 : 		 SIXX:A.M. планируют выпуск сборника лучших песен

20 мар 2020 : 		 NIKKI SIXX призывает надевать маски, эксперты утверждают, что это не поможет

30 янв 2020 : 		 Новое видео SIXX:A.M.

22 янв 2020 : 		 DJ ASHBA признался в вождении под мухой

22 дек 2019 : 		 Видео с текстом от SIXX:A.M.

28 окт 2019 : 		 SIXX:A.M. не работают над альбомом

28 сен 2019 : 		 Новая песня SIXX:A.M.

16 июл 2019 : 		 Бывшая жена NIKKI SIXX заявила, что он использует хитрую схему, чтобы избежать выплаты причитающихся ей денег
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Nikki Sixx: «Мой путь на сцене в Лос-Анджелесе начался с того, что BLACKIE LAWLESS нуждался в басисте»



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Nikki Sixx в рамках промоушна мемуаров "The First 21: How I Became Nikki Sixx" рассказал о том, как началась его карьера в Лос-Анджелесе:

«Я просто начал собирать собственные группы, начал играть, подбирал людей и совершенно случайно стал лидером группы. Я стал представителем, человеком, который был менеджером, я был агентом, я был парнем, который организовывал фотосессии, я был парнем, который придумал логотип... Все эти маленькие разные странные группы и тусовки на Sunset, и тут я встретил Blackie (Lawless'а / W.A.S.P.).

Blackie полюбил меня как младшего брата, а я познакомился с Lizzie Gray'ем (гитара) и Dane'ом Rage'ем (ударные), и мы стали как три амиго, мы втроём занимались музыкой и сочинительством. Мы ещё ничего не сделали, а Blackie понадобился басист, ещё один гитарист и барабанщик, и мы прошли у него прослушивание. И теперь запомните: это группа Blackie, а не группа Nikki. Blackie — автор песен, Blackie — босс, всё в порядке; вы должны отдать должное этому парню, он суперталантлив и делает потрясающие вещи. Итак, мы договорились, порепетировали, и я помню, как я сказал: "Вот оно! Посмотрите на нашего вокалиста, он демон, он монстр, он рок-звезда! Посмотрите на моего гитариста Lizzie — он просто фрик! Посмотрите на Dane'a, он чудовищно божественный барабанщик! Я и сам немного растрёпан. Я думаю, мы станем самой популярной группой в мире!"

Вот так, я позвонил моим бабушке и дедушке: "Эй, просто доношу до вашего сведения, мы собираемся играть на стадионах на следующей неделе!" Потом мы ошли студию, у Blackie было несколько отличных песен, у них была песня под названием "Mr. Cool"... В моей жизни были моменты, когда я думал: "Может, нам стоит сделать кавер на неё. Она такая классная". И мы пошли в студию звукозаписи, где никто из нас никогда не был, ну кроме Blackie, — он был старше нас лет на пять — и, блин, мы оказались отстоем! Я имею в виду, мы отстой, а не Blackie. И он нас уволил! А потом он продолжил создавать свой собственный материал. Так что это было начало творческого пути группы London».

NIKKI SIX Reflects On Getting Started In The LA Music Scene -



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КомментарииСкрыть/показать 4 )

Family Ghost


29 окт 2021, 13:22		Васп музыкально конечно покруче и побрутальнее чем Мотли, но в плане коммерческого успеха Крю вздернули Васпов так жестко и мощно буквально через пару лет, что это даже странно.

olly71


29 окт 2021, 14:00		У ВАСП была тогда чехарда с составом и с менеджерами а у мотли всё стабильно с этим . Но ВАСП конечно круче музыкально.

Санчез


29 окт 2021, 14:02		Мотли зато были самой дебоширской группой на тот момент))))

gravitgroove


29 окт 2021, 14:48		музыка кpуче в каком смысле? по мне так они недалеки дpуг от дpуга. Вокал блэки сильнее нpавится, хоть и напоминает тембp нодди холдеpа (но как бы он не один такой), а музыка... ну метал, ну чутка меньше панка, чем Сrew, ну а хуки такие же слащавые, как у большинства хэиp. Да и хитов у них меньше даже для моего уха. Стилистика или тяжесть саунда вообще ничего не должна значить, а если это имеет значение, то скоеpее к психиатоpу голову пpoвеpять. Не та это музыка, где звучание должно фоpмиpoвать отношение к песням.


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