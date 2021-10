сегодня



Nikki Sixx: «Мой путь на сцене в Лос-Анджелесе начался с того, что BLACKIE LAWLESS нуждался в басисте»



Nikki Sixx в рамках промоушна мемуаров "The First 21: How I Became Nikki Sixx" рассказал о том, как началась его карьера в Лос-Анджелесе:



«Я просто начал собирать собственные группы, начал играть, подбирал людей и совершенно случайно стал лидером группы. Я стал представителем, человеком, который был менеджером, я был агентом, я был парнем, который организовывал фотосессии, я был парнем, который придумал логотип... Все эти маленькие разные странные группы и тусовки на Sunset, и тут я встретил Blackie (Lawless'а / W.A.S.P.).



Blackie полюбил меня как младшего брата, а я познакомился с Lizzie Gray'ем (гитара) и Dane'ом Rage'ем (ударные), и мы стали как три амиго, мы втроём занимались музыкой и сочинительством. Мы ещё ничего не сделали, а Blackie понадобился басист, ещё один гитарист и барабанщик, и мы прошли у него прослушивание. И теперь запомните: это группа Blackie, а не группа Nikki. Blackie — автор песен, Blackie — босс, всё в порядке; вы должны отдать должное этому парню, он суперталантлив и делает потрясающие вещи. Итак, мы договорились, порепетировали, и я помню, как я сказал: "Вот оно! Посмотрите на нашего вокалиста, он демон, он монстр, он рок-звезда! Посмотрите на моего гитариста Lizzie — он просто фрик! Посмотрите на Dane'a, он чудовищно божественный барабанщик! Я и сам немного растрёпан. Я думаю, мы станем самой популярной группой в мире!"



Вот так, я позвонил моим бабушке и дедушке: "Эй, просто доношу до вашего сведения, мы собираемся играть на стадионах на следующей неделе!" Потом мы ошли студию, у Blackie было несколько отличных песен, у них была песня под названием "Mr. Cool"... В моей жизни были моменты, когда я думал: "Может, нам стоит сделать кавер на неё. Она такая классная". И мы пошли в студию звукозаписи, где никто из нас никогда не был, ну кроме Blackie, — он был старше нас лет на пять — и, блин, мы оказались отстоем! Я имею в виду, мы отстой, а не Blackie. И он нас уволил! А потом он продолжил создавать свой собственный материал. Так что это было начало творческого пути группы London».







