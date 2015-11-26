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Sixx:A.M.

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19 ноя 2020 : 		 Лидер SIXX:A.M.: «Трамп выплатит долги благодаря избирателям»

30 окт 2020 : 		 Видео с текстом от SIXX:A.M.

7 окт 2020 : 		 JAMES MICHAEL: «Есть классный материал SIXX:A.M.»

22 авг 2020 : 		 Музыканты DEF LEPPARD, SLIPKNOT, GUNS N' ROSES, FIVE FINGER DEATH PUNCH в новой версии песни SIXX:A.M.

21 авг 2020 : 		 DEF LEPPARD, SLIPKNOT, GUNS N' ROSES, FIVE FINGER DEATH PUNCH в новой версии песни SIXX:A.M.

20 май 2020 : 		 SIXX:A.M. планируют выпуск сборника лучших песен

20 мар 2020 : 		 NIKKI SIXX призывает надевать маски, эксперты утверждают, что это не поможет

30 янв 2020 : 		 Новое видео SIXX:A.M.

22 янв 2020 : 		 DJ ASHBA признался в вождении под мухой

22 дек 2019 : 		 Видео с текстом от SIXX:A.M.

28 окт 2019 : 		 SIXX:A.M. не работают над альбомом

28 сен 2019 : 		 Новая песня SIXX:A.M.

16 июл 2019 : 		 Бывшая жена NIKKI SIXX заявила, что он использует хитрую схему, чтобы избежать выплаты причитающихся ей денег

5 апр 2019 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE: «Не гранж убил хэйр-группы, они убили себя сами»

21 янв 2019 : 		 NIKKI SIXX: «Удивлён, что R. KELLY ещё не в тюрьме или не сдох»

25 дек 2018 : 		 NIKKI SIXX исполнил MÖTLEY CRÜE с CHEVY METAL

11 дек 2018 : 		 SIXX:A.M. снимут новый клип

5 дек 2018 : 		 NIKKI SIXX работает над трилогией

31 июл 2018 : 		 Гитарист SIXX: A.M. попался на нетрезвом вождении

21 ноя 2017 : 		 Рассказ о делюкс-версии альбома SiXX:A.M.

6 ноя 2017 : 		 Видео с текстом от SIXX:A.M.

23 авг 2017 : 		 Переиздание SIXX:A.M. выйдет осенью

27 июн 2017 : 		 NIKKI SIXX: «Я неофициально соскочил на пенсию»

13 июн 2017 : 		 Видео с текстом от SIXX:A.M.

16 апр 2017 : 		 Басист SIXX:A.M. восстанавливается после операции

21 мар 2017 : 		 NIKKI SIXX боится, что Трамп втянет Америку в войну
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Лидер SIXX:A.M.: «Трамп выплатит долги благодаря избирателям»



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Лидер SIXX:A.M. Nikki Sixx в Твиттере в очередной раз проехался по Трампу. Спустя более недели после того, как крупнейшие новостные каналы объявили Джо Байдена избранным президентом страны, Трамп всё ещё отказывается уступить, ссылаясь на необоснованные обвинения в мошенничестве с избирателями.

«Вы понимаете, что Трамп покинет Белый дом 20 января. Прямо сейчас он собирает своих 70 миллионов избирателей, чтобы они последовали за ним, когда он запустит свою собственную сеть, чтобы он мог выплатить свой долг из рекламных долларов... Ничего личного».

Его сообщение поддержал Tommy Lee, перепостив сообщение, и добавил: «Мой брат глаголит истину!!!»

Некоторые люди предполагали, что Трамп запустит свою собственную телесеть после того, как он проиграл президентские выборы в США. Старший советник и зять Трампа Джаред Кушнер «обсуждает» идею медиакомпании под брендом Трампа, сообщал Business Insider в прошлом месяце.

Президентские выборы завершились победой Байдена, набравшего 306 голосов избирателей. Байден получил почти 79 млн голосов по всей стране — самое большое количество голосов за кандидата в президенты за всю историю, в то время как за Трампа отдали 73,1 млн голосов.

NIKKI SIXX Says DONALD TRUMP Is



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