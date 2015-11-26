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Лидер SIXX:A.M. : «Трамп выплатит долги благодаря избирателям»



Лидер SIXX:A.M. Nikki Sixx в Твиттере в очередной раз проехался по Трампу. Спустя более недели после того, как крупнейшие новостные каналы объявили Джо Байдена избранным президентом страны, Трамп всё ещё отказывается уступить, ссылаясь на необоснованные обвинения в мошенничестве с избирателями.



«Вы понимаете, что Трамп покинет Белый дом 20 января. Прямо сейчас он собирает своих 70 миллионов избирателей, чтобы они последовали за ним, когда он запустит свою собственную сеть, чтобы он мог выплатить свой долг из рекламных долларов... Ничего личного».



Его сообщение поддержал Tommy Lee, перепостив сообщение, и добавил: «Мой брат глаголит истину!!!»



Некоторые люди предполагали, что Трамп запустит свою собственную телесеть после того, как он проиграл президентские выборы в США. Старший советник и зять Трампа Джаред Кушнер «обсуждает» идею медиакомпании под брендом Трампа, сообщал Business Insider в прошлом месяце.



Президентские выборы завершились победой Байдена, набравшего 306 голосов избирателей. Байден получил почти 79 млн голосов по всей стране — самое большое количество голосов за кандидата в президенты за всю историю, в то время как за Трампа отдали 73,1 млн голосов.







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