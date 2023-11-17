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*JAKE E. LEE об OZZY: «Я думаю, он разленился» 66
*Басист SABATON: «Знание истории может пойти вам только в плю... 47
*Фронтмен SAXON: «Мы так же известны, как и IRON MAIDEN, прос... 34
*Лидер MEGADETH обещает сюрприз в Аргентине 21
*Кавер-версия DEEP PURPLE от DIMMU BORGIR 18
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Sixx:A.M.

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17 ноя 2023 : 		 NIKKI SIXX о сталкерах

18 окт 2023 : 		 SHARON OSBOURNE: «Nikki Sixx м**ак, но нюхал ли Ozzy муравьев?»

10 авг 2023 : 		 Басист SIXX:A.M. начал работу над новой книгой

9 июл 2023 : 		 DOLLY PARTON поблагодарила NIKKI SIXX

24 мар 2023 : 		 Басист SIXX:A.M. на альбоме Долли Партон

20 мар 2023 : 		 NIKKI SIXX назвал CARMINE'a APPICE'a «никчёмным барабанщиком»

9 ноя 2022 : 		 Басист SIXX:A.M. купил дом

25 окт 2022 : 		 Вокалист SIXX:A.M. — о возможности записи

2 сен 2022 : 		 Вокалист SIXX:A.M. не против ещё одного альбома

28 фев 2022 : 		 Видео с текстом от SIXX:A.M.

7 фев 2022 : 		 DJ ASHBA — о планах относительно SIXX:A.M.

20 дек 2021 : 		 У SIXX:A.M. нет планов на будущее

6 дек 2021 : 		 Видео с текстом от SIXX:A.M.

15 ноя 2021 : 		 Видео с текстом от SIXX:A.M.

4 ноя 2021 : 		 NIKKI SIXX попал в чарты

29 окт 2021 : 		 Nikki Sixx: «Мой путь на сцене в Лос-Анджелесе начался с того, что BLACKIE LAWLESS нуждался в басисте»

25 окт 2021 : 		 Видео с текстом от SIXX:A.M.

22 окт 2021 : 		 У SIXX:A.M. нет планов на новую музыку

20 окт 2021 : 		 Басист SIXX:A.M. представляет мемуары

1 окт 2021 : 		 Видео с текстом от SIXX:A.M.

24 сен 2021 : 		 Видео с текстом от SIXX:A.M.

10 сен 2021 : 		 Басист SIXX:A.M. обвиняет прессу

27 авг 2021 : 		 Новая песня SIXX:A.M.

28 июл 2021 : 		 NIKKI SIXX — о том, почему не говорит про политику

6 июл 2021 : 		 SIXX:A.M. завершают работу над песней

17 июн 2021 : 		 NIKKI SIXX выпустит мемуары осенью
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|||| 17 ноя 2023

NIKKI SIXX о сталкерах



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NIKKI SIXX решил рассказать о двух сталкерах, с которыми он сталкивался за последние годы:

«Как и многие другие публичные личности, я и моя семья подвергались преследованиям и угрозам со стороны преследователя. Невменяемая женщина из штата Теннесси, которую я никогда не встречал и не видел, преследовала мою жену и ребенка, угрожая смертью и телесными повреждениями. Это был не какой-то интернет-тролль, но человек, убежденный в том, что она каким-то образом связана со мной. Ее преследования продолжались в течение длительного времени и становились все более страшными, что вынудило меня несколько раз обращаться в суд и добиваться запретительных судебных приказов. Она неоднократно нарушала судебные запреты. В результате суд счел ее поведение достаточно серьезным, чтобы признать ее неуважающей суд и вынести постановление о ее аресте.

Я хочу поблагодарить судью, сотрудников суда и мою юридическую команду за защиту моей семьи.

Теперь другой преследователь из другой части страны начал делать то же самое, дойдя до того, что приезжает ко мне на дом и снова угрожает нашей жизни", - продолжил он. "В настоящее время ФБР ведет расследование.

Одно дело, когда угрожают моей безопасности, но когда дело доходит до серьезных угроз в адрес моей жены и детей, это становится просто запредельно тревожным. Они этого не заслуживают.

Спасибо ФБР, правоохранительным органам, детективам, юридической и судебной системе за то, что они отнеслись к этим угрозам с должной серьезностью и срочностью. Я пойду на все, чтобы защитить свою семью!»




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17 ноя 2023
gravitgroove
Вот тут можно предполагать, что этому гнусу все сходит с рук, в отличии от многих других, а женщина действительно могла вполне себе быть одной из тех, кого он затащил в койку. И в итоге именно его оправдали. Везучий ублюдок, как же ему повезло, что вместо него в тачку залез тот несчастный Раззл.
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