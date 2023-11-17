17 ноя 2023



NIKKI SIXX о сталкерах



NIKKI SIXX решил рассказать о двух сталкерах, с которыми он сталкивался за последние годы:



«Как и многие другие публичные личности, я и моя семья подвергались преследованиям и угрозам со стороны преследователя. Невменяемая женщина из штата Теннесси, которую я никогда не встречал и не видел, преследовала мою жену и ребенка, угрожая смертью и телесными повреждениями. Это был не какой-то интернет-тролль, но человек, убежденный в том, что она каким-то образом связана со мной. Ее преследования продолжались в течение длительного времени и становились все более страшными, что вынудило меня несколько раз обращаться в суд и добиваться запретительных судебных приказов. Она неоднократно нарушала судебные запреты. В результате суд счел ее поведение достаточно серьезным, чтобы признать ее неуважающей суд и вынести постановление о ее аресте.



Я хочу поблагодарить судью, сотрудников суда и мою юридическую команду за защиту моей семьи.



Теперь другой преследователь из другой части страны начал делать то же самое, дойдя до того, что приезжает ко мне на дом и снова угрожает нашей жизни", - продолжил он. "В настоящее время ФБР ведет расследование.



Одно дело, когда угрожают моей безопасности, но когда дело доходит до серьезных угроз в адрес моей жены и детей, это становится просто запредельно тревожным. Они этого не заслуживают.



Спасибо ФБР, правоохранительным органам, детективам, юридической и судебной системе за то, что они отнеслись к этим угрозам с должной серьезностью и срочностью. Я пойду на все, чтобы защитить свою семью!»





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