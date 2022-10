сегодня



Вокалист SIXX:A.M. — о возможности записи



В рамках программы "In The Trenches With Ryan Roxie" у вокалиста SIXX:A.M. James'a Michael'a спросили, есть ли шансы на новую музыку от группы, на что он ответил:



«Это хороший вопрос. И да, есть большой интерес к этому...



Мы в некотором роде ушли в отпуск, мы в каком-то смысле ушли, не дав людям понять почему. Реальность была такова, что мы все просто перегорели. Мы были тремя друзьями, которые создали эту группу как компания парней в одной комнате, придумывающих песни вместе, и за эти годы она превратилась в нечто гораздо более значительное. И нам очень повезло, и это благословение, что наша карьера длится уже более десяти лет.



Лучший способ, которым я могу ответить на вопросы о будущем SIXX:A.M. и о том, что с ними происходит, — это то, что у нас сейчас нет никаких планов на будущее. Но я регулярно общаюсь и с Nikki, и с D.J. И нам всем так нравится то, чем был и чем стал SIXX:A.M., что... Хотел бы я записать ещё один альбом SIXX:A.M.? Безусловно. Нет ничего, чего бы я хотел больше, чем вернуться в одну комнату с Nikki, D.J. и всей бандой и окунуться в эту атмосферу.



Я бы сказал, что мы все трое не закрываем дверь [для будущей деятельности SIXX:A.M.]. Просто в случае с SIXX:A.M. мы никогда не собирались быть настоящей музыкальной группой. Когда мы начинали, мы были просто, как я уже сказал, тремя парнями, которые собирались и придумывали вместе песни. А потом мы записали эти песни. Я не должен был стать вокалистом — мы собирались найти вокалиста для записи — убрать мой голос и записать чей-то другой. Но просто в силу обстоятельств в итоге всё так получилось. И я очень благодарен за этот опыт. Это было просто потрясающе!»







