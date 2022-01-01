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*ACCEPT выступили без вокалиста 19
*Участники PARADISE LOST в HOST 17
*Обложка и трек-лист нового альбома IMMORTAL 16
*Новая песня DARKTHRONE 13
*JUDAS PRIEST выступят с тремя гитаристами и двумя барабанщик... 12
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Sixx:A.M.

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25 окт 2022 : 		 Вокалист SIXX:A.M. — о возможности записи

2 сен 2022 : 		 Вокалист SIXX:A.M. не против ещё одного альбома

28 фев 2022 : 		 Видео с текстом от SIXX:A.M.

7 фев 2022 : 		 DJ ASHBA — о планах относительно SIXX:A.M.

20 дек 2021 : 		 У SIXX:A.M. нет планов на будущее

6 дек 2021 : 		 Видео с текстом от SIXX:A.M.

15 ноя 2021 : 		 Видео с текстом от SIXX:A.M.

4 ноя 2021 : 		 NIKKI SIXX попал в чарты

29 окт 2021 : 		 Nikki Sixx: «Мой путь на сцене в Лос-Анджелесе начался с того, что BLACKIE LAWLESS нуждался в басисте»

25 окт 2021 : 		 Видео с текстом от SIXX:A.M.

22 окт 2021 : 		 У SIXX:A.M. нет планов на новую музыку

20 окт 2021 : 		 Басист SIXX:A.M. представляет мемуары

1 окт 2021 : 		 Видео с текстом от SIXX:A.M.

24 сен 2021 : 		 Видео с текстом от SIXX:A.M.

10 сен 2021 : 		 Басист SIXX:A.M. обвиняет прессу

27 авг 2021 : 		 Новая песня SIXX:A.M.

28 июл 2021 : 		 NIKKI SIXX — о том, почему не говорит про политику

6 июл 2021 : 		 SIXX:A.M. завершают работу над песней

17 июн 2021 : 		 NIKKI SIXX выпустит мемуары осенью

8 июн 2021 : 		 SIXX:A.M. готовят что-то новое

20 май 2021 : 		 Басист SIXX:A.M. работает над новой музыкой

19 ноя 2020 : 		 Лидер SIXX:A.M.: «Трамп выплатит долги благодаря избирателям»

30 окт 2020 : 		 Видео с текстом от SIXX:A.M.

7 окт 2020 : 		 JAMES MICHAEL: «Есть классный материал SIXX:A.M.»

22 авг 2020 : 		 Музыканты DEF LEPPARD, SLIPKNOT, GUNS N' ROSES, FIVE FINGER DEATH PUNCH в новой версии песни SIXX:A.M.

21 авг 2020 : 		 DEF LEPPARD, SLIPKNOT, GUNS N' ROSES, FIVE FINGER DEATH PUNCH в новой версии песни SIXX:A.M.
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Вокалист SIXX:A.M. — о возможности записи



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В рамках программы "In The Trenches With Ryan Roxie" у вокалиста SIXX:A.M. James'a Michael'a спросили, есть ли шансы на новую музыку от группы, на что он ответил:

«Это хороший вопрос. И да, есть большой интерес к этому...

Мы в некотором роде ушли в отпуск, мы в каком-то смысле ушли, не дав людям понять почему. Реальность была такова, что мы все просто перегорели. Мы были тремя друзьями, которые создали эту группу как компания парней в одной комнате, придумывающих песни вместе, и за эти годы она превратилась в нечто гораздо более значительное. И нам очень повезло, и это благословение, что наша карьера длится уже более десяти лет.

Лучший способ, которым я могу ответить на вопросы о будущем SIXX:A.M. и о том, что с ними происходит, — это то, что у нас сейчас нет никаких планов на будущее. Но я регулярно общаюсь и с Nikki, и с D.J. И нам всем так нравится то, чем был и чем стал SIXX:A.M., что... Хотел бы я записать ещё один альбом SIXX:A.M.? Безусловно. Нет ничего, чего бы я хотел больше, чем вернуться в одну комнату с Nikki, D.J. и всей бандой и окунуться в эту атмосферу.

Я бы сказал, что мы все трое не закрываем дверь [для будущей деятельности SIXX:A.M.]. Просто в случае с SIXX:A.M. мы никогда не собирались быть настоящей музыкальной группой. Когда мы начинали, мы были просто, как я уже сказал, тремя парнями, которые собирались и придумывали вместе песни. А потом мы записали эти песни. Я не должен был стать вокалистом — мы собирались найти вокалиста для записи — убрать мой голос и записать чей-то другой. Но просто в силу обстоятельств в итоге всё так получилось. И я очень благодарен за этот опыт. Это было просто потрясающе!»




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