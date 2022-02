сегодня



Видео с текстом от SIXX:A.M.



SIXX:A.M. опубликовали официальное видео с текстом на песню “We Will Not Go Quietly”, которая включена в сборник лучших композиций "Hits", выпущенный 22 октября.



Трек-лист:



01. Life Is Beautiful (3:35)



02. This Is Gonna Hurt (3:56)



03. Lies Of The Beautiful People (3:58)



04. Pray For Me (4:13)



05. Rise (3:53)



06. Stars (3:50)



07. Maybe It's Time (4:21)



08. Skin (3:25)



09. Belly Of The Beast (3:47)



10. Are You With Me Now (4:02)



11. Girl With Golden Eyes (4:20)



12. Accidents Can Happen (4:07)



13. Gotta Get It Right (3:12)



14. We Will Not Go Quietly (4:20)



New bonus tracks:



15. The First 21 (3:20)



16. Talk To Me - Radio Mix (3:39)



17. Penetrate (4:38)



18. Waiting All My Life (3:17)



19. Skin - Rock Mix (3:50)



20. Life Is Beautiful - Piano Vocal (3:06)







