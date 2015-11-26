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SIXX:A.M. готовят что-то новое



Nikki Sixx сообщил, что закончил работу над новой музыкой в рамках SIXX:A.M.



«Возвращаюсь [домой] в Вайоминг. Много работы над новой книгой, La Rats, новым творческим начинанием, к которому я собираюсь приступить, и встречусь с семьей. Заканчиваю работу над новым альбомом Sixx:A.M. с James и DJ, и когда вы увидите меня в следующий раз, я буду ловить рыбу нахлыстом на реке Snake... Это будет отличное лето, так много всего открывается, но я действительно с нетерпением жду Stadium Tour СЛЕДУЮЩИМ летом... Прошло столько с тех пор, как я был на сцене...»







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