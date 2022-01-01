Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Хит EVANESCENCE вернулся в чарты 25
*OZZY OSBOURNE рассказал, как под кайфом разговаривал с лошад... 23
*Лидер MEGADETH: «Если вы суперзвезда, вам не нужна группа» 18
*Гитарист SCORPIONS: «MIKKEY DEE — отличный барабанщик» 16
*Профессиональное видео полного выступления BLIND GUARDIAN 16
*Профессиональное видео с выступления THE HALO EFFECT 12
*Фронтмен DEICIDE — о новом материале: «В нём много прога» 11
*Новое видео JOE LYNN TURNER 10
*DAVID ELLEFSON и JEFF SCOTT SOTO выпустили новое видео 9
*OZZY OSBOURNE: «Я не хочу умирать в Америке» 9
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Хит EVANESCENCE вернулся в чарты 25
*OZZY OSBOURNE рассказал, как под кайфом разговаривал с лошад... 23
*Лидер MEGADETH: «Если вы суперзвезда, вам не нужна группа» 18
*Гитарист SCORPIONS: «MIKKEY DEE — отличный барабанщик» 16
*Профессиональное видео полного выступления BLIND GUARDIAN 16
[= ||| все новости группы



*

Sixx:A.M.

*



2 сен 2022 : 		 Вокалист SIXX:A.M. не против ещё одного альбома

28 фев 2022 : 		 Видео с текстом от SIXX:A.M.

7 фев 2022 : 		 DJ ASHBA — о планах относительно SIXX:A.M.

20 дек 2021 : 		 У SIXX:A.M. нет планов на будущее

6 дек 2021 : 		 Видео с текстом от SIXX:A.M.

15 ноя 2021 : 		 Видео с текстом от SIXX:A.M.

4 ноя 2021 : 		 NIKKI SIXX попал в чарты

29 окт 2021 : 		 Nikki Sixx: «Мой путь на сцене в Лос-Анджелесе начался с того, что BLACKIE LAWLESS нуждался в басисте»

25 окт 2021 : 		 Видео с текстом от SIXX:A.M.

22 окт 2021 : 		 У SIXX:A.M. нет планов на новую музыку

20 окт 2021 : 		 Басист SIXX:A.M. представляет мемуары

1 окт 2021 : 		 Видео с текстом от SIXX:A.M.

24 сен 2021 : 		 Видео с текстом от SIXX:A.M.

10 сен 2021 : 		 Басист SIXX:A.M. обвиняет прессу

27 авг 2021 : 		 Новая песня SIXX:A.M.

28 июл 2021 : 		 NIKKI SIXX — о том, почему не говорит про политику

6 июл 2021 : 		 SIXX:A.M. завершают работу над песней

17 июн 2021 : 		 NIKKI SIXX выпустит мемуары осенью

8 июн 2021 : 		 SIXX:A.M. готовят что-то новое

20 май 2021 : 		 Басист SIXX:A.M. работает над новой музыкой

19 ноя 2020 : 		 Лидер SIXX:A.M.: «Трамп выплатит долги благодаря избирателям»

30 окт 2020 : 		 Видео с текстом от SIXX:A.M.

7 окт 2020 : 		 JAMES MICHAEL: «Есть классный материал SIXX:A.M.»

22 авг 2020 : 		 Музыканты DEF LEPPARD, SLIPKNOT, GUNS N' ROSES, FIVE FINGER DEATH PUNCH в новой версии песни SIXX:A.M.

21 авг 2020 : 		 DEF LEPPARD, SLIPKNOT, GUNS N' ROSES, FIVE FINGER DEATH PUNCH в новой версии песни SIXX:A.M.

20 май 2020 : 		 SIXX:A.M. планируют выпуск сборника лучших песен
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Вокалист SIXX:A.M. не против ещё одного альбома



zoom
У James'a Michael'a спросили, есть ли у SIXX:A.M. какие-то планы насчёт записи нового материала или в отношении гастролей, на что он ответил:

«У нас перерыв. Сейчас у нас нет никаких планов. Я достаточно регулярно общаюсь и с Nikki [Sixx'ом, басистом SIXX:A.M.], и с DJ [Ashba'ой, гитаристом SIXX:A.M.]. И у всех нас есть ещё несколько творческих планов, которые мы осуществляем или будем осуществлять вместе.

Я не знаю, будут ли SIXX:A.M. записывать ещё один альбом. Если честно, я бы очень хотел, чтобы мы это сделали, и, наверное, Nikki и DJ чувствуют то же самое. Так что посмотрим. Это, конечно, не исключено. Но все зависит от того, на каком этапе нашей жизни мы находимся и чувствуем ли мы, что это нужно сделать».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 35

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом