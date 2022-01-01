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Вокалист SIXX:A.M. не против ещё одного альбома



У James'a Michael'a спросили, есть ли у SIXX:A.M. какие-то планы насчёт записи нового материала или в отношении гастролей, на что он ответил:



«У нас перерыв. Сейчас у нас нет никаких планов. Я достаточно регулярно общаюсь и с Nikki [Sixx'ом, басистом SIXX:A.M.], и с DJ [Ashba'ой, гитаристом SIXX:A.M.]. И у всех нас есть ещё несколько творческих планов, которые мы осуществляем или будем осуществлять вместе.



Я не знаю, будут ли SIXX:A.M. записывать ещё один альбом. Если честно, я бы очень хотел, чтобы мы это сделали, и, наверное, Nikki и DJ чувствуют то же самое. Так что посмотрим. Это, конечно, не исключено. Но все зависит от того, на каком этапе нашей жизни мы находимся и чувствуем ли мы, что это нужно сделать».







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