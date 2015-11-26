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JAMES MICHAEL: «Есть классный материал SIXX:A.M. »



JAMES MICHAEL недавно поговорил с Lazer 103/3 о том, стоит ли ждать новой музыки от SIXX:A.M.:



«Мы много обсуждали. Мы с Nikki много времени говорили — не только о музыке, а скорее о жизни. Но у нас также было много разговоров и о творчестве. На самом деле мы сошли с туровой дистанции году в 2017-м, сразу же отправились в студию и записали несколько новых песен. Так что есть несколько невероятных треков, которые ждут подходящего момента. Теперь мы пытаемся понять, каким будет наш следующий шаг, что для нас будет иметь смысл. И я считаю, что с "Maybe It's Time" был задан хороший старт, хороший повод подумать: "А что будет дальше?" Понятное дело, что со всеми этими COVID-вещами сложно ответить на всё точно, но мы думаем о том, чтобы вновь сделать что-то в студии и что-то ещё сочинить».













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