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SHARON OSBOURNE: «Nikki Sixx м**ак, но нюхал ли Ozzy муравьев?»



Ozzy и Sharon Osbourne в шестом эпизоде подкаста со своими детьми коснулись темы из фильма "The Dirt", в котором было показано, как Ozzy Osbourne занюхнул дорожку муравьишек. На вопрос Jack'a, так ли было это на самом деле, Sharon ответила:



«Меня там не было, и слава Богу. Я старалась держаться подальше от MÖTLEY, когда они были с Ozzy. И я не знаю. Честно говоря, не знаю. Всё, что я знаю, так это то, что я полагаю, что это помогло им продвинуть фильм. И я хочу знать, почему, раз уж мы заговорили об этом, почему, когда они рекламируют свой фильм на Netflix, там изображен парень, имитирующий Ozzy. Почему в рекламной кампании нет фотографии MÖTLEY CRÜE? Почему это фотография твоего отца?»



Jack: «Ну, я знаю, я знаю ответ на этот вопрос. Потому что Ozzy Osbourne масштабнее, чем MÖTLEY CRÜE», на что Ozzy заявил: «Нет. Нет. Нет. Стоп. Стоп. Стоп. Давайте двигаться дальше».



Sharon продолжила: «Дело в том, что я считаю это посягательством». Затем она назвала Sixx'a "м**аком". И хотя Ozzy попытался возразить, что это не так, Sharon его одёрнула и сказала: «Да, это так, бл$$ь!»



Jack повторил свой вопрос, правда ли Ozzy занюхнул мурашей.



Sharon сказала: «Я говорю "нет"».



Ozzy: всегда говори да «Да. Да, я это сделал! Я сделал это. Занюхал их в ноздри... Я был пьян и сделал это!»







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