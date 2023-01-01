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Sixx:A.M.

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18 окт 2023 : 		 SHARON OSBOURNE: «Nikki Sixx м**ак, но нюхал ли Ozzy муравьев?»

10 авг 2023 : 		 Басист SIXX:A.M. начал работу над новой книгой

9 июл 2023 : 		 DOLLY PARTON поблагодарила NIKKI SIXX

24 мар 2023 : 		 Басист SIXX:A.M. на альбоме Долли Партон

20 мар 2023 : 		 NIKKI SIXX назвал CARMINE'a APPICE'a «никчёмным барабанщиком»

9 ноя 2022 : 		 Басист SIXX:A.M. купил дом

25 окт 2022 : 		 Вокалист SIXX:A.M. — о возможности записи

2 сен 2022 : 		 Вокалист SIXX:A.M. не против ещё одного альбома

28 фев 2022 : 		 Видео с текстом от SIXX:A.M.

7 фев 2022 : 		 DJ ASHBA — о планах относительно SIXX:A.M.

20 дек 2021 : 		 У SIXX:A.M. нет планов на будущее

6 дек 2021 : 		 Видео с текстом от SIXX:A.M.

15 ноя 2021 : 		 Видео с текстом от SIXX:A.M.

4 ноя 2021 : 		 NIKKI SIXX попал в чарты

29 окт 2021 : 		 Nikki Sixx: «Мой путь на сцене в Лос-Анджелесе начался с того, что BLACKIE LAWLESS нуждался в басисте»

25 окт 2021 : 		 Видео с текстом от SIXX:A.M.

22 окт 2021 : 		 У SIXX:A.M. нет планов на новую музыку

20 окт 2021 : 		 Басист SIXX:A.M. представляет мемуары

1 окт 2021 : 		 Видео с текстом от SIXX:A.M.

24 сен 2021 : 		 Видео с текстом от SIXX:A.M.

10 сен 2021 : 		 Басист SIXX:A.M. обвиняет прессу

27 авг 2021 : 		 Новая песня SIXX:A.M.

28 июл 2021 : 		 NIKKI SIXX — о том, почему не говорит про политику

6 июл 2021 : 		 SIXX:A.M. завершают работу над песней

17 июн 2021 : 		 NIKKI SIXX выпустит мемуары осенью

8 июн 2021 : 		 SIXX:A.M. готовят что-то новое
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SHARON OSBOURNE: «Nikki Sixx м**ак, но нюхал ли Ozzy муравьев?»



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Ozzy и Sharon Osbourne в шестом эпизоде подкаста со своими детьми коснулись темы из фильма "The Dirt", в котором было показано, как Ozzy Osbourne занюхнул дорожку муравьишек. На вопрос Jack'a, так ли было это на самом деле, Sharon ответила:

«Меня там не было, и слава Богу. Я старалась держаться подальше от MÖTLEY, когда они были с Ozzy. И я не знаю. Честно говоря, не знаю. Всё, что я знаю, так это то, что я полагаю, что это помогло им продвинуть фильм. И я хочу знать, почему, раз уж мы заговорили об этом, почему, когда они рекламируют свой фильм на Netflix, там изображен парень, имитирующий Ozzy. Почему в рекламной кампании нет фотографии MÖTLEY CRÜE? Почему это фотография твоего отца?»

Jack: «Ну, я знаю, я знаю ответ на этот вопрос. Потому что Ozzy Osbourne масштабнее, чем MÖTLEY CRÜE», на что Ozzy заявил: «Нет. Нет. Нет. Стоп. Стоп. Стоп. Давайте двигаться дальше».

Sharon продолжила: «Дело в том, что я считаю это посягательством». Затем она назвала Sixx'a "м**аком". И хотя Ozzy попытался возразить, что это не так, Sharon его одёрнула и сказала: «Да, это так, бл$$ь!»

Jack повторил свой вопрос, правда ли Ozzy занюхнул мурашей.

Sharon сказала: «Я говорю "нет"».

Ozzy: всегда говори да «Да. Да, я это сделал! Я сделал это. Занюхал их в ноздри... Я был пьян и сделал это!»




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